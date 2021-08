Kvašáky podle našich babiček: Jednoduchý recept, který si zabilujete

Oblíbené klasické kvašáky! Zná je každý. Okurky naložené ve slaném nálevu, které mají svou absolutně specifickou chuť. Recepty se na ně dědí z generace na generaci a každý si ten svůj střeží, jako ostříž. Jeden tradiční a zaručený tip vám prozradíme.

Tak na tuhle dobrotu z okurek jsou mnozí z nás natěšeni celý rok. A právě přišel jejich čas, protože jich jsou nejen plné zahrádky, ale jsou v nabídce snad každého zeleninového trhu. Jakmile je budete mít doma připravené podle našeho receptu, neodoláte a jako bonus podpoříte svou střevní mikroflóru a zlepšíte si trávení.

Kvašáky versus naložené okurky

Kvašené okurky, často lidově nazývané kvašáky nebo rychlokvašky, jsou přirozeně konzervované okurky mléčným kvašením. Od těch nakládaných a sterilovaných, které si můžete pořídit v obchodech, a zavařují se při vysoké teplotě, se kvašené liší obsahem probiotických bakterií a enzymů, které blahodárně působí na trávení a imunitu.

Okurky nejprve omyjte a namočte na několik hodin do vody. Zdroj: profimedia.cz

Rychlokvašky a kvašáky

Rychlokvašky, kterým se často říká „letní močáky“, se zalévají teplým či horkým nálevem a jsou vlastně dost rychle hotové. Je potřeba je zkonzumovat co nejdříve, dlouho nevydrží. Ale to nebývá problém, protože jsou oblíbenou pochoutkou.

Naopak kvašáky se zalévají studeným nálevem. V tom je základní rozdíl. Díky tomu vydrží ve studeném sklepě klidně až do další sezóny.

Klasické kvašené okurky ve slaném nálevu

Připravte si pár ingrediencí:

1 kg okurek nakladaček

40 g soli

1 l vody

2 vinné listy

2 višňové listy

2 snítky kopru

Další příchuti už jsou na vás a na vašich chuťových buňkách:

křen

česnek

pepř

nové koření

bobkový list

plátky křenu

Krok po kroku

1. Příprava okurek

Okurky nejprve omyjte a namočte na několik hodin do vody. Ideální doba je něco okolo 12 hodin, aby ztratily svou hořkost. Poté je sceďte a propíchejte vidličkou.

2. Jak na nálev

Do hrnce nalijte vodu a vsypte připravenou sůl. Postupně přiveďte směs k varu a nechte ji mírně povařit, aby se dostatečně rozpustila sůl. Pak stačí nálev nechat vychladnout na teplotu pod 40 °C. Poznáte to jednoduše i bez měření teploty, když do vody vložíte prst, nebude vás tekutina pálit.

Čistou sklenici postupně naplňte okurkami, bobkovými listy, koprem a případně i dalšími ingrediencemi podle vaší fantazie a chuti. Zdroj: profimedia.cz

3. Okurky vložte do připravené nádoby

Čistou sklenici postupně naplňte okurkami, bobkovými listy, koprem a případně i dalšími ingrediencemi podle vaší fantazie a chuti. Jakmile bude nádoba plná, okurky je dobré zatížit, aby až je zalijete nálevem, nemohly plavat a byly neustále celé potopené. Můžete použít dřevěná dřívka k zajištění okurek nebo třeba staré kousky rozlámaného dřevěného prkénka. Jinak by se na okurkách mohla utvořit plíseň a křís.

4. Nálev a kvašení

Naplněnou sklenici s okurkami zalijte vlažným nálevem a uzavřete víčkem. Zkontrolujte, že jsou všechny okurky opravdu ponořené pod hladinou. A nezbývá, než dát okurkám čas pro potřebnou fermentaci v místě při pokojové teplotě, nejlépe tak 1 týden až 10 dní.

5. Hotové kvašáky udržujte v chladu

Dostatečně uleželé kvašené okurky přemístěte nejlépe do ledničky a postupně můžete tuhle skvělou lahůdku ujídat. Skvěle se hodí k zapečeným těstovinám, k pečeným masům nebo třeba k rizotu.

Tip našich babiček

Starší generace dávala pro rychlejší kvašení na dno sklenice s okurkami i kousek kváskového chleba pro lepší kvašení.

Na co si dát pozor při kvašení

Může nastat pár okamžiků, kdy si nebudete jisti, jestli je vše v pořádku. Když se objeví v době fermentace pěna, neděste se. Znamená to, že všechno probíhá, tak jak má. Může vás zaskočit i vznikající bílý povlak, který také není nebezpečný, jedná se o křís – druh plísně, který vzniká při kvašení běžně. Stačí ho sebrat lžící. Jestliže se vám během kvašení objeví v okurkách plíseň, také se nelekejte, protože kyselé prostřední pod hladinou jí neumožní dostat se k okurkám. Opět ji seberte a odstraňte. V případě, že jste citliví na plísně či máte nějakou alergii, raději se konzumaci takových okurek vyhněte.

Máte kvašené okurky moc měkké konzistence?

Často bývá příčinou málo soli v nálevu, vysoká teplota či dlouhý čas fermentace. ⁠Správné křupavosti pomáhá i vinný list a dostatečně dlouhé namočení okurek ve vodě před samotnou fermentací.

