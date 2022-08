Jak naše babičky uchovávaly kvašáky až do zimy: Takto plíseň nechytí

Každý si určitě rád pochutná na známých kvašákách či rychlokvaškách. Není to jen skvělý doplněk jídel, jako jsou například zapečené těstoviny, ale také vám zlepší střevní mikroflóru a trávení. Častým problémem je však uchování kvašáků tak, aby za pár dnů nechytly plíseň. Jak to dělaly naše babičky?

Mezi kvašenými a naloženými okurkami je velký rozdíl. Zatímco nakládačky se zavařují při vysoké teplotě, kvašáky procházejí přirozeným mléčným kvašením, čímž se liší obsahem probiotických bakterií a enzymů. V porovnání s nakládanými okurkami jsou kvašáky násobně zdravější.

Příčiny výskytu plísně

Hlavním důvodem, proč kvašáky napadne plíseň, je nedostatečná čistota při jejich přípravě. Veškeré ingredience musí být pečlivě omyty, sklenice s víčky sterilizovány. Tvoření plísní může způsobit jakákoli sebemenší nečistota. Také se vždy snažte pečlivě dodržet návod na přípravu kvašáků, nevhodné je například použití salátových okurek. Ty totiž nejsou „stavěné" na dlouhodobé skladování a konzervování.

Problémy při kvašení?

Objevila se vám pěna ve sklenici, a vy nevíte, jestli je to dobré či špatné znamení? Můžeme vás uklidnit. Toto je určitě správně a značí to probíhající kvašení. Pokud se vám ale objeví bílá vrstva či povlak, odeberte ho lžící a okurky nechte kvasit dál. Není to nijak nebezpečné, ale mohl by vám změnit chuť rychlokvašek. Občas se také stává, že se vám na hladině objeví zárodky plísně. I ty můžete odstranit pomocí lžíce, ale pokud jste citliví na plísně, pak takové kvašáky už raději nekonzumujte.

Do kvašáků přidejte listy křenu, vinné révy, třešně nebo rybízu. Zdroj: Shuttesrstock

Jak na rychlokvašky

Tento základní původní babičkovský recept je velmi jednoduchý a s výsledkem budete více než spokojeni. Budete potřebovat jen 1,5 - 2 kg okurek, 2-3 l vody, 80 g soli, 10 - 20 listů křenu, vinné révy, bobkového listu, třešně či rybízu, chemicky neošetřené hroznové víno, jablka nebo bobulové ovoce, syrovátku nebo jiný kvasný „startér".

Den předem si omyjte a nechte uležet ve studené vodě okurky. Pokud nechcete, aby výsledné rychlokvašky stříkaly šťávu pokaždé, když se zakousnete, maličko seřízněte okurkám špičku, kde byl květ. Tím se rychleji prokvasí a zůstanou křupavější. Na dno vyvařených sklenic vložte listí a následně okurky s dalším listím. Sklenice plňte maximálně do 2/3.

Při ochutnávání kvašáků vždy použijte čistou vidličku a nikdy do nálevu nesahejte rukou. Zdroj: Shuttesrstock

Náš tip

Dle chuti přidejte do sklenic své oblíbené koření: křen, česnek, pepř, nové koření, bobkový list, hřebíček či cokoliv dalšího.

Ve vodě rozpusťte sůl, povařte, nechte trochu vychladnout a přidejte vámi volený „startér" (bobule vína, kousek jablka atd.). Nálev vlijte do sklenic na okurky. Dbejte na to, aby všechny okurky byly ponořené a hladina nálevu byla co nejvýše z důvodu menšího kontaktu se vzduchem. Sklenice nechte stát v místnosti pár dní. Po zbarvení nálevu na mléčně matný můžete začít rychlokvašky ochutnávat. Vždy ale použijte čistou vidličku a nikdy do nálevu nesahejte rukou. Až vám budou kvašáky nejvíce chuťově vyhovovat, vložte dobře uzavřené sklenice do lednice nebo do sklepa, kde vám vydrží i několik měsíců, ovšem jen pod podmínkou, že je do té doby všechny nesníte.

