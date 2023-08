Nakrájejte zeleninu a smíchejte ji se solí. Za týden vznikne zdravotní zázrak

Zelenina, sůl a pár dnů času. To je všechno, co je potřeba, aby vznikl doslova zdravotní zázrak, který navíc pomůže zpracovat zeleninu, kterou bychom jinak možná vyhodili. Co vlastně vznikne? Bude to pickles, jednoduše a česky řečeno kvašená zelenina. Postup je tak jednoduchý, že jej zvládne i dítě.

O zdravotních výhodách konzumace kvašené zeleniny věděli již naši předkové, kteří pravidelně nakládali nejen zelí, ale i další její druhy (i když v menší míře). Fermentací neboli kvašením vznikají látky, podporující proces trávení a posilující imunitu. Díky procesu mléčného kvašení obsahuje hotový produkt ohromné množství probiotických bakterií, které mají vliv na snižování hladiny cholesterolu, a dokonce jsou schopné snižovat riziko vzniku některých typů rakoviny. Zdravotní účinky kvašené zeleniny podtrhuje také její lepší stravitelnost, a tedy i využitelnost veškerých tělu prospěšných látek. Takové výhody už stojí za pár minut času věnovaných přípravě pickles. Jak na to?

Zelenina a sůl – to je vše

Co všechno budeme potřebovat? Vlastně jen zeleninu, trochu soli a nádobu podle množství připravovaného pickles. Ideální je velká čtyřlitrová zavařovačka, ale můžeme zvolit i jinou, třeba kameninovou nádobu. V obchodech jsou dokonce k dostání speciální soudky i s pokličkou, ale není to nutnost. Minimálně první pokusy rozhodně zvládneme ve sklenici.

Základní recept je prostý

Stejně jako seznam potřebných věcí je jednoduchý a krátký také popis postupu přípravy kvašené zeleniny. Řekněme, že pro základní recept použijeme zelí a mrkev, ačkoliv lze tímto způsobem zpracovat téměř jakoukoliv tužší a sladší zeleninu, která bude schopná pustit dostatek šťávy. K ní pak přidáme už jen cibuli a sůl (na kilo připravené zeleniny dáme přibližně 20 gramů soli). Zeleninu samozřejmě nakrájíme podobně, jako když krouháme zelí, tedy na tenčí plátky nebo na nudličky. V míse všechno důkladně promícháme a pomačkáme tak, aby ze zeleniny začala vytékat šťáva.

Kvašená zelenina bude ozdobou jídelníčku
Zdroj: Pixabay

Do sklenice s tím...

Takto připravený základ přendáme do připravené čisté a dobře vypařené nádoby a znovu umačkáme tak, že šťáva vystoupí až na povrch nad zeleninu. Pokud se nepodaří získat tolik tekutiny, aby byla zelenina alespoň centimetr pod hladinou, dolijeme do nádoby trochu převařené mírně slané vody. To je vše. Teď musíme směs dobře zatížit a co nejlépe zamezit přístupu vzduchu, ale sklenici neuzavíráme zcela neprodyšně.

Stačí pár dní počkat a je hotovo

Nyní bude následovat několik dní, po které se o budoucí zdravou pochoutku nemusíme příliš starat. Kvasit by měla na místě, kde bude stálá teplota kolem dvaceti stupňů Celsia, které jsou pro tento proces a výslednou chuť zeleniny ideální. Jakmile bude proces u konce, což poznáme i tak, že zelenina změkne, můžeme hotové pickles přeložit do menších sklenic, které se vejdou do lednice. I tady je ale potřeba, aby byla zelenina ponořená. Nádoby uzavřeme, uložíme do chladu a máme hotovo. Několik dalších měsíců pak můžeme chodit ujídat výborný lék na mnoho tělesných neduhů. Kvašená zelenina totiž v lednici vydrží opravdu dlouho.