Úžasný recept na květákové steaky. Je rychlý a zároveň vhodný i pro začátečníky. Je totiž úžasně jednoduchý na přípravu a nikdo nepozná, že třeba vaříte poprvé v životě. Podívejte.

Podle názvu není těžké uhodnout, že jako nejdůležitější přísadu budete používat květák. Omyjte ho a odstraňte zelené listy zespoda. Poté jej nakrájejte na plátky. Je důležité, aby nebyly moc tenké. Nastrouhejte si 50 gramů parmezánu a nasypte do misky. Nyní přidejte 3 lžičky olivového oleje a jednu lžičku soli. Přidejte ještě špetku černého pepře a mleté papriky. Rozdrťte a nakrájejte 2 stroužky česneku. Přidejte k sýru a koření a důkladně promíchejte. Vezměte si pečicí papír a na plech položte 2 květákové steaky. Na ty přidejte vaši směs sýra, oleje a koření. Pomocí lžíce na ně směs pořádně rozprostřete, ať není ani kousek horní strany květáku suchý. Teď přejděte ke krájení jedné červené cibule. Nakrájejte ji na kolečka a ta dejte na potřené květáky.

Video návod, jak uvařit rychlé květákové steaky najdete na Youtube kanále Guten Morgen:

Květáky s máslem

Další dva kusy květáku namažte máslem, jako když si mažete chleba. Přidejte trochu soli, pepře a mleté papriky. Nyní opět nakrájejte cibuli, ale tentokrát bílou a na kostičky. Předehřejte si pánev a přidejte na ni olivový olej. Pak na ni dejte dozlatova osmahnout vaše cibulové kostičky. Nyní si připravte 200 gramů mletého masa a přidejte do něj osmahnutou cibuli. Nakrájejte petržel a přidejte ji k masu. Osolte a zamíchejte. Květáky přidejte na pečicí plech a rozprostřete na ně mleté maso. Pouze na ty dva, které jste potírali máslem. Nakrájejte rajče na plátky a položte je na květáky s mletým masem. Tolik, kolik se jich vám na ně vejde.

close info Profimedia zoom_in Namažte na květák máslo jako na chleba a posypte solí, pepřem a mletou paprikou.

Květáky ve strouhance

Do misky si rozklepněte dvě vejce a přidejte dvě lžíce zakysané smetany a jednu lžíci obilné hořčice. Osolte a opepřete. Zamíchejte, dokud se vám nevytvoří řídká tekutina. Nyní přidejte dvě lžíce mouky a opět promíchejte. Namočte do tekutiny 2 květáky a posypte strouhankou. Nyní přidejte květákové steaky ke zbylým čtyřem a všechny jemně polijte olivovým olejem. Nyní plech vložte do trouby a pečte květáky při teplotě 180 stupňů celsia po dobu 20 minut.

close info Profimedia zoom_in Květákové steaky na tři způsoby jsou snadné, rychlé a vydatné.

Mozzarella a máte hotovo

Nastrouhejte si 150 gramů mozzarelly. Květáky jí posypte a pak opět vraťte na 10 minut do trouby. Mozzarella se vám krásně rozteče a dodá steakům správnou chuť. Navrch můžete ještě přidat bylinky dle vaší preference, například petržel. A máte hotovo. Večeře jako od profesionála, a to v kuchyni můžete být naprostý benjamínek. Dobrou chuť.

Zdroje: www.apetitonline.cz, fresh.iprima.cz