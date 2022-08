Většina Čechů připravuje květákový mozeček špatně. Umíte ho křupavý?

Milujete českou bezmasou klasiku jménem květákový mozeček? Jde o naprosto jednoduché jídlo, které zasytí, ale nebudete se cítit přejedení. Jen by vám z něho neměla vzniknout nevzhledná zeleninová „hmota“, která opravdu nikoho nenadchne.

Květákový mozeček je naprosto jednoduché a levné jídlo, jehož příprava nezabere moc času. Navíc je zdravé a hodí se nejen jako samostatný pokrm, ale i jako příloha k bramborám či masu a můžete ho s přehledem naservírovat i s opečeným toustem a kouskem jakékoliv zeleniny.

Aby aby byl tento pokrm dokonalý, měl by být květák i po úpravě krásně šťavnatý, a hlavně příjemně křupavý. Poradíme vám, jak toho dosáhnout a nejde o žádnou složitost. Stačí mít čerstvý kvalitní květák, nejlépe domácí vajíčka a popřípadě pár doplňujících ingrediencí.

Než začnete vařit samotný pokrm, je nutné připravit květák. Rozeberte květákovou růžici na menší kousky a řádně je omyjte. Zdroj: shutterstock.com

Připravte si zdravé a rychlé jídlo

V případě, že nemáte moc času a chcete rodině připravit rychlý oběd či večeři, vsaďte na dietní květákový mozeček. Jde o pokrm s minimem kalorií, jeho příprava je naprosto banální a potrvá vám pouze pár minut, něž ho naservírujete na jídelní tabuli.

Nejprve něco o květáku

Květák je považován za náhodou vzniklý novotvar brukvovité zeleniny. Za jeho domovinu bývá považována Malá Asie, Kréta nebo Kypr. Do vnitřní Evropy se po dlouhou dobu dováželo květákové semeno a květák se zde brzy stal oblíbenou zeleninovou. Nejprve se objevoval v Itálii, kde ho pojmenovali „carvolfiole“. V Čechách měl nejprve název květné zelí a během Národního obrození se mu začalo říkat květák.

Proč je květák zdravý

Květáková růžice je výborným zdrojem vitamínu K, který hraje významnou roli při srážlivosti krve a po dlouhodobém užívání antibiotik, kdy je potřeba vyharmonizovat střevní flóru. Vysoký obsah síry zas značně posiluje střevní sliznici. Květák také obohatí lidský organismus o významné minerály jako draslík a vápník. Mnohé studie uvádějí, že pravidelná konzumace květáku snižuje riziko výskytu rakoviny tlustého střeva a žaludku. Navíc je díky svým jemným buněčným stěnám velmi dobře stravitelný, přesto však zasytí. Často je tedy součástí mnoha redukčních diet a zcela určitě po něm neztloustnete.

Jak dosáhnout křupavosti a uchovat výživné látky

Než začnete vařit samotný pokrm, je nutné připravit květák. Rozeberte květákovou růžici na menší kousky a řádně je omyjte. Následně je vložte do hrnce s vroucí osolenou vodou, do které můžete kápnout pár kapek citronu, abyste si nelibou vůní nezahltili celou kuchyni. Bude se totiž uvolňovat obsažená síra. Proto hrnec nezakrývejte pokličkou, síra by se shromažďovala uvnitř a posléze by to ovlivnilo celkovou chuť hotového pokrmu. A jak dlouho květák vařit? Právě v tom je fígl křupavosti. Počítejte s tím, že ho ještě čeká tepelná úprava na pánvi, a proto ho povařte maximálně zhruba 5 minut, aby nebyl na talíři, jak se říká „rozblemcaný“. Nakonec ho nechte okapat na cedníku.

Správně podušená cibulka dodá šmrnc

V případě květáku na mozeček je to dost podobné jako s gulášem. Čím víc cibule, tím výraznější chuť. Na jednu průměrně velkou hlavu květáku byste si měli pokrájet 2 až 3 cibule a následně ji nechat na másle či pár kapkách oleje zesklovatět, nebo kdo má rád, může ji osmažit do zlatova. Pak přidejte na kousky posekaný vařený květák a lehce ho osmažte.

V případě květáku na mozeček je to dost podobné jako s gulášem. Čím víc cibule, tím výraznější chuť. Zdroj: shutterstock.com

Vedle v misce si rozmíchejte se solí a pepřem 3 až 5 vajec, podle počtu strávníků, a vlijte je do pánve k horkému květáku. Nechte vejce vysrážet do konzistence, kterou máte rádi, ale počítejte s tím, že budou ještě chvíli docházet i na talíři v horkém pokrmu. Na závěr můžete mozeček posypat zelenou natí jarní cibulky nebo pažitkou. Pro milovníky masa, je možné osmažit pokrm na slanině nebo si přidat šunku či klobásu.

Zdroje: www.makova-panenka.cz, www.fresh.iprima.cz, www.toprecepty.cz