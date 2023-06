Vykvetla vám pažitka? Moje babička květy nakládala, byly lepší než kyselé okurky

Pažitka a petrželka jsou bylinkami, které u nás musel mít dřív na zahrádce, okenním parapetu nebo i balkonu každý. Tyto dvě bylinky byly a stále jsou velmi oblíbené, ale společně s nimi vévodí květináčům s bylinkami také bazalka, majoránka nebo rozmarýn. Všechny tyto rostliny, včetně květů pažitky, můžete použít při vaření nebo je naložit. Víte jak?

Když pažitka vykvete

Pokud jste někdy pěstovali pažitku, pak jistě víte, že tvořící se květy je vhodné zaštipovat. Jako každou rostlinu i pažitku květy vysilují, a navíc dlouhé duté lístky mohou po odkvětu začít zasychat a tvrdnout. Když však pažitka vykvete, nejde o nějaké drama. Její květy se totiž dají použít i v kuchyni.

Květy jsou nejen jedlé, ale také chutné. Jejich pikantní cibulová příchuť je ale jemnější a velmi příjemná. Květy pažitky lze použít nejen na ozdobu, ale můžete z nich připravit i různé pomazánky, saláty, přidat je do polévek nebo naložit. Slyšíte to poprvé?

Pažitkové květy můžete naložit do octa nebo oleje. Zdroj: Profimedia

Nakládání květů pažitky

Zcela jednoduše můžete naložit do octa nebo oleje nejen květy pažitky, ale vlastně jakékoli bylinky a koření. Ocet či olej natáhnou jemnou chuť a vůni květů a výborně se pak hodí do salátů, přípravy dipů, přípravu zeleniny nebo všude jinde, kde tepelnou úpravou nepotlačíte chuť bylinky.

Na přípravu se hodí jakýkoli kvalitní olej či bílý ocet, který je méně kyselý a nemá výraznou jinou chuť. Můžtete samozřejmě použít jakékoli oleje nebo octy, ale lepší jsou kvalitní a takové, jejichž chuť se nebude bít s bylinkou. Květy či květní pupeny stačí zalít octem nebo olejem a nechat alespoň několik týdnů macerovat, aby získala tekutina vůni a chuť pažitky. Po několika týdnech květy sceďte a do láhve přelijte zpět jen tekutinu. Nezapomeňte sklenici označit.

O něco zajímavější mohou být naložené ještě neotevřené květy pažitky. Recept je sice neuvěřitelně jednoduchý, ale každý, kdo jej vyzkoušel, na nakládané květy nedá dopustit.

Pažitka je plná vitaminů

Květy pažitky určitě využijte. Ne snad proto, že je bezpodmínečně nutné do mrtě použít všechno, co se naskytne, i když to vůbec není špatný přístup, ale také protože květy obsahují vitaminy skupiny B, dále vitamin C, sodík, vápník nebo draslík. I když květy voní i chutnají po česneku, intenzivní pikantní chuť česneku nemají a hodí se do rozmanitých slaných jídel jako přísada i jako dekorace.