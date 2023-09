Babí léto je nádherné v tom, že se můžeme radovat z darů matky přírody. Upečte si skvělý koláč s ovocem ze zahrady s roztomilým názvem Kynutá bába.

Hrušky, jablka, houby, šípky, ale taky třeba nádherné temně zbarvené slaďoučké ostružiny. Měsíc září je právě měsíc ostružin, zdravého ovoce, které se skvěle hodí nejen na zavaření, ale jsou z něj naprosto famózní koláče. Upečte si jeden zapomenutý, který patřil mezi stálice těch, co pravidelně pekly babičky.

Dokonalé kynuté těsto

Dnes z něho mají některé hospodyňky zbytečné obavy. Na přípravu je lehké, na suroviny nenáročné. Jediné, s čím je potřeba počítat, je nějaký čas kynutí.

Pokud stále hledáte recept na nejlepší kynuté těsto bez záludností, naučte se jej přímo od skvělého šéfkuchaře Romana Pauluse, postup vám prozradí ve videu:

Vsaďte na bábu

Ovocné koláče jsou ten nejlepší zákusek. A nemusí být nutně k nedělnímu obědu. Dělávaly jej hlavně naše babičky, které uměly dary přírody zpracovat do posledního kousíčku. Vyzkoušejte zapomenutý recept na překvapivě rychlou kynutou buchtu. Bába, jak se buchtě v nářečí říká, kyne jen půl hodiny. Příprava nezabere víc jak pár minut. A její chuť je naprosto famózní. Základem je připravit si ingredience předem, aby měly stejnou pokojovou teplotu a těsto se nesrazilo.

Kynuté těsto vyžaduje trochu práce, tu za vás ale může odčinit kuchyňský robot.

Nejprve drobenku

Drobenka tomuto koláči dodá pomyslnou lahodnou tečku. Začněte tedy s její přípravou. 100 gramů hrubé mouky nasypte do mísy. Přidejte k ní na kostky nakrájené máslo, bude stačit 80 gramů, a stejné množství krupicového cukru. Rukama vypracujte sypkou drobenku a dejte ji do lednice odpočinout.

Drobenka dodá výslednému koláči lahodnou chuť.

Bleskové těsto

Do hlubší zadělávací mísy nasypte 300 gramů polohrubé mouky. Uprostřed udělejte důlek. Do něj vsypte 80 gramů cukru, rozdrobte k němu polovinu kostky droždí a zalijte 250 mililitry vlažného mléka. Mléko musí být opravdu vlažné. Ani ne příliš studené, ani ne hodně teplé. Studené by aktivaci kvásku zpomalilo, příliš teplé by jej zase zničilo.

Směs na těsto nechte bez dozoru na teplejším místě, kde není průvan asi 10 až 15 minut. Droždí by mělo začít pracovat. Jakmile uvidíte, že je kvásek aktivní a v mléce se začnou tvořit bubliny, přidejte k němu jeden žloutek, 80 gramů rozpuštěného másla (vychladlého) a špetku soli. Těsto pomocí vařečky krásně vypracujte. Pokud máte kuchyňského robota, nechte jej udělat práci za vás. Mezitím si připravte koláčovou formu. Tu vymažte máslem nebo sádlem.

Upečte a je hotovo

Těsto do formy přendejte, přikryjte utěrkou a nechte zhruba 20 minut kynout. Rozpalte troubu a nechte ji předehřát na 180 stupňů Celsia. Na nakynuté těsto rozprostřete ovoce a zasypte drobenkou. Koláč pečte zvolna, aby se těsto hezky propeklo. Zhruba za 45 minut by mělo být hotovo.



