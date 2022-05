Kynuté knedlíky: Mnoho lidí dělá zbytečné chyby a knedlíky se zdrcnou

Zkoušeli už jste několikrát kynuté těsto na knedlíky, ale nikdy se vám nepovedlo, tak jste to vzdali? Vyhněte se těmto chybám a uvidíte, že to není nic těžkého. Dejte domácímu kynutému těstu ještě jednu šanci!

Všude kolem sebe na sociálních sítích vidíme dokonalé hospodyňky, které připravují kynuté knedlíky levou zadní. Tak jste to také zkusili, ale úspěch tak valný, jak jste očekávali, nebyl? Nevzdávejte to, i vy můžete mít dokonalé kynuté domácí knedlíky, stačí, když se budete držet následujících rad.

Připravte si tyto suroviny:

1 kg polohrubé mouky

500 ml mléka

1 kostku droždí

1 vejce

sůl

lžičku cukru na kvásek

Myslete na to, že suroviny nesmíte naházet do mísy jen tak, každá má svůj čas!

1. První se dává mouka, do které uděláte rukou prohlubeň.

2. Do této prohlubně přidejte droždí, trochu ohřátého mléka a lžičku cukru a opatrně promíchejte.

3. Nechte vzejít kvásek (cca 10 minut)

4. Přidejte zbytek mléka a vypracujte těsto.

3. Když budete těsto zpracovávat postupně a důkladně a k tomu budete pomalu přidávat suroviny, bude hladké a bez hrudek.

4. K hnětení používejte zásadně ruce, ne vařečku.

Droždí vybírejte kvalitní a nechte vzejít kvásek. Zdroj: Shutterstock

Zapomeňte na měření od oka

Zapomeňte na nějaké měření od oka. Vždy je vše, hlavně pak droždí, dobře zvážit na kuchyňské váze. Do těsta prostě patří přesné množství surovin. Na kilo mouky nedávejte více než 50 gramů droždí a méně než 20 gramů.

Vždy jen kvalitní mouka

Důležité je zvolit mouku kvalitní, nikdy mokrou ani vlhkou. Mnoho lidí ji zapomíná prosít, což je velká chyba, prokypří se a odstraní se z ní zbytky nečistot. Stejně tak musí být kvalitní i droždí, to nesmí být prošlé.

Základem je pokojová teplota

Aby vám kynuté těsto pěkně nakynulo, všechny ingredience by měly mít pokojovou teplotu. I poté, co těsto zpracujete, ho musíte dát kynout do tepla. Někdo používá topení, jiný ho schová pod peřinu. Při hnětení používejte ruce, jsou totiž teplé a těsto zahřívají.

Domácím knedlíkům se nic nevyrovná. Zdroj: Profimedia.cz

Přísady do těsta musí být vždy suché

Pokud přidáváte do kynutého těsta ovoce na ovocné kynuté knedlíky, pamatujte, že nikdy nesmí být mokré, ale vždy čisté a osušené.

Když budete tyto zásady dodržovat, to by bylo, aby se vám těsto nepovedlo a nenakynulo. Překvapte tedy svou rodinu luxusním knedlíkem z kynutého těsta, který strčí do kapsy každou instagramovou kuchařinku.

Zdroj: www.adbz.cz, www.toprecepty.cz, www.prozeny.cz