Kynuté knedlíky pro lenochy: Hotové bleskem a jeden jako druhý!

K české kuchyni neodmyslitelně patří. takže zákonitě musí přijít den, kdy se bez poctivého kynutého knedlíku jednoduše neobejdete. Samozřejmě si je můžete koupit už hotové v obchodě, ale ruku na srdce, není to ono. Naštěstí pro vás máme recept, který zvládnou naprosto všichni a navíc budou skvělé. Recept si navíc zamilujete, je tak trochu pro lenochy.

K omáčkám jsou knedlíky jednou z nejlepších příloh. Kdo by odolal knedlíčku nadýchanému jako obláček, který se nasákne lahodným výpekem nebo jednou z nejoblíbenějších omáček? Jenže na přípravu kynutých knedlíků má dnes málokdo čas a riskovat, že se nepovedou, příliš na odvaze nepřidá. Naštěstí existují recepty a postupy, které fungují spolehlivě. A díky nimž se pro vás vaření knedlíků stane zábavnou rutinou.

Knedlíky na lenocha

Jak na knedlík nadýchaný jako obláček, za který vás bude muž nosit na rukou a z dětí se rázem stanou u stolu hodní beránci? Podívejte se na video:

Suroviny jsou prosté, levné a s největší pravděpodobností je máte doma. Než se budete chtít do knedlíků pustit, nakrájejte si předem na kostičky tři rohlíky a nechte je oschnout do dalšího dne. Základem "houskáčů" je tedy pečivo a mouka. Při výrobě knedlíků se používá výhradně hrubá mouka. Můžete sice najít recepty s polohrubou, nebo dokonce hladkou, ale výsledek bude vždy nejlepší z té mleté nahrubo.

Těsto na knedlíky se dělá z hrubé mouky, jedině tak budou krásně nadýchané. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Nejdelší je čekání

Hrubá mouka dodá výsledné dobrotě pórovitost, díky které bude knedlík krásně nadýchaný. Zároveň budete potřebovat vodu, ta je lepší než mléko v případě, že budete chtít knedlíky podávat několik dní po sobě. Pokud byste knedlík spotřebovali hned v den vaření, klidně použijte mléko.

Dále si připravte půl kostky čerstvého droždí, jedno vejce a sůl. Do mísy od robota nasypejte kilo mouky, přisypejte asi 25 gramů soli a promíchejte. V mouce vytvořte důlek, do něj rozdrobte půlku droždí a zalijte půl litrem vlažné vody. Jakmile uvidíte, že se droždí probouzí k nějaké aktivitě, přidejte do mísy i větší vejce a pomocí kuchyňského robota vypracujte těsto. Jakmile se těsto začne oddělovat od stěn robotu, vypněte jej, vytvarujte z těsta bochánek a nechte asi půl hodiny kynout.

Knedlíky jeden jako druhý

Těsto vykynulo a je nejvyšší čas na rohlík. Přisypejte k těstu předem připravené rohlíkové kostky a pečivo do těsta zapracujte. Než začnete vypracovávat knedlíkové šišky, připravte si vodu do velkého hrnce a přiveďte ji k varu. Ze zamíchané směsi na vále vytvarujte menší knedlíkové šišky. Bude se vám s nimi lépe pracovat. Nechte je ještě kynout.

Všechny šišky by měly být stejné velké, aby se vařily stejně dlouhou dobu. Proto je dobré si každý díl těsta zvážit. Jakmile se voda vaří a knedlíky nakynuly, je čas na horkou lázeň. Vhoďte šišky do hrnce a vařte je pod pokličkou 13 minut. Po uplynulé době knedlíky vyndejte z hrnce a nezapomeňte je propíchat, aby z nich vyšla pára.

Knedlíky uvařte ve vodě. Když je hotovo, nezapomeňte je propíchat, aby z nich odešla pára a knedlíky se nesrazily. Zdroj: Dar1930 / Shutterstock.com

Režná nit je jistota

A jak knedlík nakrájet? Nejspolehlivější je režná nit, která udělá okraje knedlíků krásně hladké. Pokud nemáte doma nit, samozřejmě můžete použít i nůž, ale ten je po každém zakrojení potřeba máčet ve studené vodě, aby ukrojil okraj hezky čistě.

