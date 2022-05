Kynuté těsto: 5 zásadních chyb při jeho přípravě, které dělá skoro každý

Nepovedl se vám kynutý moučník podle vašich představ? Připravit kynuté těsto je tak trochu věda a možná opakujete chyby, o kterých ani nevíte. Poradíme vám, jak se jich vyvarovat.

Základem jsou kvalitní suroviny

V první řadě záleží na surovinách, které budete používat. Kvalitní mouka nesmí být vlhká, samozřejmostí je dodržování data spotřeby. Mnoho pokusů o dokonalé kynuté těsto ztroskotá na droždí. To musí být absolutně čerstvé. To samé platí o mléku či máslu a vejcích, pokud jsou v receptu. Vždy stojí za to používat produkty od ověřených chovatelů nebo farmářů.

Pokojová teplota

Neméně důležitá je teplota potravin, musí mít ideálně všechny pokojovou teplotu, aby jedna surovina neochladila tu druhou. Jakmile máte všechny suroviny pohromadě, jednoznačně dodržujte správný postup při míchání. Mouku nesmíte zapomenout prosít, udělejte do ni důlek a poté přidejte tekuté suroviny, které do ni postupně zapracovávejte, a to ideálně ručně. Je proto důležité dbát i na teplotu vašich rukou, i ty by neměly být studené.

Všechny suroviny by měly být čerstvé a kvalitní. Zdroj: Profimedia

Nechte těsto vykynout v teple

Pečlivě odvažte čerstvé droždí dle receptury, nejlépe na digitální váze, která je nejpřesnější, a jakmile máte těsto prohnětené, přichází velmi důležitý okamžik, a to vykynutí. Opět hraje velkou roli teplota, těsto musíte nechat na teplém místě, blízko topení, kamen nebo u jiného zdroje tepla. Můžete ho vložit třeba do vypnuté trouby, ve které se před chvíli něco peklo.

A kynutí podruhé...

Těsto v míse lehce poprašte moukou a přikryjte utěrkou. Nezapomeňte nechat těsto vykynout ještě poté, co jej zpracujete do požadovaného tvaru a dáte na plech, pečete-li koláče, vykynuté těsto zpracujte na plát, vykrájejte kruhy, udělejte do nich důlek na náplň a na plechu je před naplněním ještě nechte zhruba 15 minut dokynout.

Na plechu nechte těsto ještě chvíli kynout. Zdroj: Profimedia

Ovoce osušte

Dejte pozor také na ovoce, které se chystáte použít. Musí být co nejvíce suché, takže ho pečlivě osušte před tím, než jím těsto naplníte nebo pokladete.

Zdroje: www.prozeny.cz, adbz.cz