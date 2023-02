Nečekejte dlouho na kynutí těsta. Naše babičky měly naprosto geniální triky

Kynuté těsto je jedno z nejpoužívanějších v české kuchyni, a to i z důvodu jeho skvělé univerzálnosti. S pár obměnami v původním receptu z něj totiž vykouzlíte sladké dobroty, přílohy, ale i slané pečivo. Základem je pár ingrediencí, přesto se jej hospodyňky často obávají. Vyzkoušejte zaručené a geniální triky našich babiček a kynuté těsto se vám povede vždy na jedničku.

Na vstupní ingredience je vcelku nenáročné a pokrmy z něj nasytíte celou rodinu. Ať už budete dělat kynuté lívance, péct buchty, vařit kynuté knedlíky s ovocem nebo z něj upečete slané pečivo. Naše babičky se bez něj v kuchyni prakticky neobešly. I nyní zaujímá kynuté těsto v kuchyni pevné místo, přesto se do něj některé hospodyňky nerady pouští, a to z jednoho prostého důvodu - kynutí těsta je trochu ošemetná záležitost. Chce to ale jen pár fíglů a těsto se vždy povede na jedničku.

Základ na kynuté těsto je vždy stejný

Základ těsta tvoří mouka, tekutina a kvasnice. Dle receptur a výsledného pokrmu pak obměňujeme druhy mouky, druhy tekutin, přidáváme vejce a tuk. Existuje ale i naprosto univerzální recept na kynuté těsto, jež pak můžete využít na cokoliv, co si zrovna usmyslíte upéct či uvařit.

Pojďte se podívat ve videu na kynuté těsto, které se povede každému:

Do půl kilogramu hladké mouky rozdrobte kostku čerstvého droždí. Zasypejte 60 gramy moučkového cukru a zalijte 50 mililitry vlažného mléka. Dejte mu alespoň čtvrt hodinku, aby vzešel kvásek a posléze přidejte dalších 200 mililitrů vlažného mléka, tři lžíce oleje, jedno vejce a 50 gramů rozpuštěného sádla a čtvrt lžičky soli. Těsto zadělejte buď pomocí robota, nebo trochu zaposilujte a zadělejte jej ručně a nechejte aspoň tři čtvrtě hodiny kynout.

Základem skvělého výsledku je těsto pořádně vypracovat. Zdroj: shutterstock

Fígle s těstem

V univerzálním receptu je použita hladká mouka. Dobře prosátá hladká mouka dodá výslednému pokrmu jemnost a hebkost, i když naše babičky mouku kombinovaly. Těsto bývalo většinou tvořeno ze dvou třetin hladké mouky a z jedné třetiny mouky hrubé. Z hrubé nebo polohrubé mouky bude těsto tužší a drobivější. Krásnou barvu a vláčnost těsta zajistíte, pokud do něj přidáte žloutky. Pevnost mu zase dodá bílek. Spojovat těsto můžete vodou nebo mlékem.

Co s kynutým těstem nikdy nedělat

Sůl do těsta patří vždy, i když se chystáte na sladké pokrmy. Pokud zaděláváte na buchty nebo koláče nasladko, na půl kila mouky se nebojte přidat pět gramů soli. Nikdy ji však nesypejte do vzešlého kvásku, tím byste se o něj připravili.

Stejně tak není dobré přidat všechnu tekutinu k mouce a kvásku naráz, naopak je žádoucí přidávat vodu nebo mléko do těsta postupně na střídačku s moukou.

Na kynutí nespěchejte, každé těsto kyne jinak dlouho. I když proces nabývání těsta na objemu můžete urychlit například miskou teplé vody, nad kterou mísu s těstem položíte, nebo vyhřátou troubou na méně než 50°C, není dobré na kynutí spěchat příliš, v troubě by vám pak mohlo těsto zbytečně klesnout a zdrcnout se.

Žloutky dodají těstu krásnou barvu a jemnost, bílky pevnost a navíc zajistí lesklý povrch pečiva. Zdroj: Shutterstock

Skvělé těsto na chuť i na pohled

Do těsta patří tuk. I zde platí, že tuk je nositelem chuti, nemusíte tedy těsto obohacovat jen rostlinným olejem, ale velmi dobře se do něj hodí rozpuštěné máslo nebo sádlo. Aby byl výsledný produkt krásný i na pohled, potírejte je různými ingrediencemi.

Proti přílišnému ztmavnutí pomůže potření bílkem rozmíchaným s troškou vody, pro nádherný lesk a barvu zase rozmíchejte celé vejce a dobrotu jím potřete těsně před tím, než ji strčíte do trouby. Pečivo vkládejte do trouby řádně předehřáté, alespoň na 200°C, aby se zapeklo a až po čtvrt hodině teplotu mírně snižte. Odolejte a během pečení troubu neotevírejte, ať těsto neklesne.

Zdroje: www.youtube.com, www.velkeucho.cz