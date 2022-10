Domácí kysané zelí do sklenic: Zdravotní zázrak hotový bleskem

Kysané zelí nám mnohé národy závidí. Po vyprávěních o vanách plných nakrouhaného zelí, nás často ani nenapadne povědět přátelům o mnohem jednodušším způsobu, tedy nakládání do sklenic. Kysané zelí si může doma připravit každý sám a velmi jednoduše.

Zdroje: www.cuketka.cz, www.ceskatelevize.cz

Domácí kysané zelí

Kysané zelí se dá připravit takřka do jakékoli nádoby, důležité je ale to, aby se k zelí nedostaly nečistoty či vzduch, a přitom mohl unikat oxid uhličitý vznikající kvašením. Ve velkých keramických dížích je vhodnou překážkou převařená voda, která se lije do hlubokého žlábku, kam dosedá víko. Voda nepustí nic dovnitř, přesto může oxid uhličitý unikat a díky tomu je zajištěno nejlepší možné prostředí pro kvašení.

Podívejte se, jak do keramické nádoby nakládá zelí pan Cuketka. Stejně můžete naložit zelí i do zavařovacích sklenic.

Naložte si kysané zelí do sklenice nebo malé díže

Díže se dnes vyrábějí i maličké, velmi pěkné a takové, které budou i moderní kuchyni zdobit. Nemusíte však mít ani takovou speciální nádobu. Bohatě vám postačí zavařovací sklenice, které jen dobře dotáhnete rukou.

Zelí je možné krájet či strouhat, to je jen na vás. Zelnou hlávku očistěte a zbavte horních nepěkných listů, rozřízněte na čtvrtky, vykrojte košťál a hlávky nakrouhejte do dostatečně velkého lavoru, kyblíku nebo mísy. Košťály dejte na okousání dětem, budou mít pak stejné vzpomínky na přípravu zelí, jako máme my, nebo je zpracujte v kuchyni. Nic ze zelí totiž není na vyhození.

Čtvrtky zelí zbavte košťálu a zbytek nastrouhejte nebo nakrájejte na jemné proužky. Zdroj: areeya_ann / Shutterstock.com

Jak naložit zelí do sklenic?

Aby byly počty jednoduché a množství variabilní, pamatujte, že na 1 kg nakrouhaného zelí bude třeba 1 malá lžička kmínu a 20 g soli. Podle potřeby si tedy nachystejte dostatek soli a kmínu, nasypejte je naráz do zelí, dobře promíchejte čistýma rukama a nechejte na dvě nebo tři hodiny odstát. Zelí zatím pustí šťávu a trošku změkne. Pak bude připravené na plnění do sklenic.

Nachystejte si mezitím čisté sklenice, víčka a také nástroj, kterým budete zelí do sklenic pěchovat. Pomůže vám lžíce nebo vařečka. Na otření sklenic před uzavřením si najděte čistou utěrku.

Maximálně plňte sklenice 3 cm pod hrdlo. Zdroj: Elena Hramova / Shutterstock.com

Sklenice neplňte až po okraj, kvašením se hladina zvedne a šťáva může dokonce i unikat. Nechejte proto 3 cm pod hrdlem volné. Zelí dobře napěchujte, tak aby v každé bylo dostatečné množství šťávy a zelí bylo ponořeno, otřete hrdlo a uzavřete víčkem. Tak pokračujte až budete mít všechno zelí ve sklenicích.

Uzavřené, nesterilizované sklenice nechejte na dva až tři týdny stát v místnosti, kde se pohybuje teplota okolo 20 °C. Během této doby se mohou víčka vyboulit a také šťáva z příliš naplněných sklenic může vytéci. Pokud se obáváte nepořádku, postavte sklenice do tácu s troškou vody na dně, která případné šťávy zachytí.

Že je hotovo, poznáte podle toho, že se víčka vrátí do původního tvaru. Pak je vhodné uchovávat sklenice na temném a chladném místě. Zelí v nich vydrží i celý rok.