Hrníčková bábovka za 7 Kč a 3 minuty: Blesková vychytávka Ládi Hrušky

Máte rádi bábovku, ale bojíte se její přípravy, protože je složitá? Tak teď už nemusíte. Všeuměl Láďa Hruška přišel se super snadnou bábovkou, kterou budete mít hotovou za pár minut. Stačí jen pár ingrediencí a mikrovlnná trouba.

Ne nadarmo patří bábovka mezi naše nejoblíbenější moučníky. Není ale nejsnadnější na přípravu, proto se jejímu pečení vyhýbají přdevším mladé hospodyňky. Není ale proč se bát, stačí najít takový recept, který zvládne i úplný začátečník. S jedním takovým přichází Láďa Hruška, jehož bábovku z hrnečku upečenou v mikrovlnce zvládne opravdu každý.

Věděli jste, že k nám bábovka přišla z Indie a vznikla za úplně jiným účelem? Záhadolog Arnošt Vašíček v pořadu Všechnopárty Karla Šípa vysvětlil původ tohoto moučníku a proč se vlastně peče.

Bábovku můžete udělat klidně i z bílé čokolády. Zdroj: Shutterstock

Bábovka má původ v Indii a souvisí s ženskou plodností

„Bábovka k nám přišla z Indie. Pokud navštívíte zdejší chrámy, najdete tam podstavec s oválem. Ten je symbolem ženské plodnosti. A v jeho blízkosti pak sloupek, lingam, symbol plodnosti mužské. A když děvčata chtějí mít děti, tak mají takovou nádobu, která je stejná jako naše forma na bábovku. A upečou obětní pečivo k uctění bohyně Bhábáni. Rozdíl je pouze v tom, že u nich je to jakýsi rýžový nákyp."

Dnes se pro podobný účel bábovka už dávno nepřipravuje. K nám se však údajně dostala úplně jinak. Jednou šla maminka dát mléko od kravičky svým dětem na písek, kde seděly a zpívaly "poveď se nám, bábovičko" a matku napadlo, že by jim mohla upéct stejný moučník, jako byl ten, se kterým si děti hrají. Nakonec dětem mléko nedala, přidala ho do moučníku a když se ho snažila vyklopit z formy, také zpívala "poveď se mi, bábovičko." No a tím vznikla bábovka.

Nyní je bábovka oblíbená nejen u nás, ale také na Slovensku, v Polsku, Rakousku a dokonce i na jihu Německa.

Formu na bábovku nezapomeňte důkladně vymazat. Zdroj: Shutterstock

Levná a snadná bábovka z hrníčku podle Ládi Hrušky

Na super snadnou bábovku podle Ládi Hrušky, jejiž porce vás vyjde na neuvěřitelných 7 Kč, budete potřebovat 4 lžíce hladké mouky, půl lžičky prášku do pečiva, 4 lžíce moučkového cukru, 2 lžíce granka, 1 vejce, 3 lžíce oleje a 3 lžíce mléka.

Vyndáme si misku ve které smícháme všechny ingredience a vytvoříme těsto. Půllitrový hrnek vymažeme máslem nebo olejem a vysypeme hrubou moukou. Těsto do něj nalijeme cca do třičtvrtě. Následně vložíme hrnek do mikrovlnné trouby a na maximální stupeň vaříme na tři a půl minuty. Budete možná překvapeni, ale bábovka bude vážně za tři a půl minuty hotová!

