Co se stane, když naložíte vepřové maso do láku od okurek? Výsledek je skvělý

Velmi oblíbenou a často používanou pochoutkou v české kuchyni jsou nakládané kyselé okurky. Kdo by je nemiloval?! Jsou bezva křupavé a díky své jedinečné a lahodné chuti se bezvadně hodí nejen do salátů, ale i do sendvičů nebo jen jako doplňující dobrota k některým masovým pokrmům. Zbyl vám od okurek ve sklenici lák? Tak ho určitě nevyhazujte, byla by to zbytečná chyba a připravili byste se o skvělou marinádu na vepřové, kterou často využívají i mnozí šéfkuchaři.

Lák z okurek používáme každý jinak. Někdo si jej rád vypije jen tak na chuť, jinému pomáhá jako ulevující nápoj při kocovině. Je však skvělým dochucovadlem i do bramborového salátu, nebo jako doplněk salátové zálivky. Využití pro okurkový nálev je opravdu mnoho. Dokonce se z něj dá vytvořit úžasná marináda na vepřové maso! Už jste to někdy zkoušeli? Jestli ne, pojďte na to. Čeká vás opravdu vynikající chuťový požitek.

Udělejte si svůj oblíbený steak

Vepřové maso si po marinování v láku od okurek připravte tak, jak vám to vyhovuje a máte to rádi. Je na vás, jestli jej upečete jako medium, rare či well done. Samozřejmě platí ověřené pravidlo, že čím déle budete maso marinovat, tím lepší bude výsledek. Marináda prostoupí více dovnitř a dodá vašemu steaku ten správný říz. Uvidíte, jak si všichni strávníci budou pomlaskávat olizovat se blahem.

Čeká vás nejměkčí maso s báječnou chutí

Jde o prověřenou metodu, kterou často využívají profesionální kuchaři. Díky nálevu bude vaše maso nejen perfektně ochucené, ale zároveň i jemné a vláčné.

Lák z okurek používáme každý jinak. Někdo si jej rád vypije jen tak na chuť, jinému pomáhá jako ulevující nápoj při kocovině. Zdroj: profimedia.cz

Co budete potřebovat na marinádu

Na zhotovení receptu si připravte kýtu z vepřové maso, asi tak na šest plátků. Dále si k ruce přichystejte kuchyňskou sůl a 100 ml nálevu z okurek. Jako koření doporučujeme pepř, sladkou papriku, 50 gramů hořčice.

Ingredience do pekáče

Po marinování se vám k pečení masa hodí ještě 100 gramů zakysané smetany nebo stejné množství majonézy, 10 gramů tvrdého sýra, 150 gramů nakládaných okurek a dvě až tři rajčata.

A jak na to?

Nejprve maso dokonale očistěte nakrájejte na silnější plátky. Na jejich povrchu je nařízněte šikmými řezy jako šachovnici. Poté maso vložte do uzavíratelného sáčku a přidejte k němu nálev z okurek, hořčici a veškeré připravené koření. Sáček jednoduše zavřete, směs uvnitř dobře promíchejte protřepáním a nechte v chladnu maso marinovat nejlépe do druhého dne.

Připravený pekáč dejte do předehřáté trouby na 180 °C na dobu asi 35 minut, nebo můžete vše pomalu grilovat. Zdroj: profimedia.cz

Velké finále je tady

Před tepelnou úpravou maso vyjměte z marinády a přendejte na plech, gril či pánev. To už je na vás a vašich možnostech. Plátky masa můžete vytunit tak, že je potřete smetanou nebo majonézou a přidáte nakrájené okurky, rajčata, a nakonec i nastrouhaný sýr. V případě, že chcete k masu i přílohu, můžete do pekáče ještě přidat vámi zvolenou zeleninu či brambory a grilovat vše společně. Takto připravený pekáč dejte do předehřáté trouby na 180 °C na dobu asi 35 minut, nebo můžete vše pomalu grilovat.

Marinovat lákem nemusíte jen maso

Lák od okurek můžete využít i tam, kde by vás to možná ani nenapadlo. Naložte do této vzácné tekutiny třeba i měkké i tvrdé sýry. Budete mile překvapeni, jak sýr získá výraznou chuť a aroma. Zajímavostí je i naložené vejce natvrdo. Vykouzlíte tak skvělé předkrmy, kterými ohromíte každou návštěvu. Přejeme dobrou chuť.

