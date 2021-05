Nevylévejte lák z okurek a naložte do něj vepřové maso. Výsledek je fantastický

Lák z okurek používáme každý jinak. Je dobrý i do bramborového salátu, pro někoho funguje výborně při kocovině, někdo jej používá jako doplněk salátové zálivky. Věděli jste ale, že se z něj dá vytvořit vynikající marináda na vepřové maso?

Poprvé mě to velmi překvapilo, když mě kamarádka požádala, zda ji mohu dát sklenici s nálevem od okurek, které jsme právě spořádaly. Na co? Zeptala jsem se nevěřícně, protože mejdan ještě ani nezačal. Tehdy mi prozradila tajemství její marinády.

Jemné maso, které se rozplyne na jazyku

Marináda z láku z okurek steak zázračně zjemní. Dokonce natolik, že ani nechutná jako běžně v oleji a koření naložené maso, na něž jsme zvyklí, když grilujeme. Vepřové potom dokonce ani nechutná jako nakládané maso. Díky marinádě z láku je z něj velmi lehounce nasolené maso s příchutí, která se pro vás stane téměř drogou. Maso se v ústech doslova rozpustí. Ale dost už dráždění chuťových pohárků, jdeme na to!

Vepřové steaky marinované v láku z okurek si můžete připravit tak, jak jste zvyklí – tedy medium, rare i well done, pěkně propečené. Pokud maso položíte do marinády alespoň na půl dne, výsledek bude perfektní. Maso není vevnitř příliš červené, ani nemá takovou zvláštní koženou příchuť. Čím déle ale marinujeme, tím lépe. Marináda se více nasákne dovnitř a nechá chuti vyniknout.

Samotný postup

Na recept potřebujeme:

vepřové maso – kýtu zhruba na šest plátků, sůl a nálev z okurek. Jako koření doporučujeme pepř, sladkou papriku, hořčici, zakysanou smetanu či majonézu

Maso nakrájíme na silnější plátky a na povrchu nařízneme jako šachovnici. Poté maso vložíme do uzavíratelného sáčku s nálevem z okurek, hořčicí a všemi dalšími ingrediencemi. Sáček zavřeme a protřepeme, aby se vše dobře promíchalo.

Pokud se již chystáme k tepelné úpravě, ideálně druhý den, maso vyjmeme a přendáme na plech nebo gril, či pánev. Plátky masa můžeme potřít smetanou a můžeme podle chuti přidat i zeleninu či brambory, s nimiž maso dohromady pečeme nebo grilujeme.

Takto připravené dáme do trouby předehřáté na 180 stupňů na 35 minut, nebo pomalu grilujeme.

Nálev z okurek lze rovněž využít na marinování sýra či vajec natvrdo. Lák z okurek je totiž léčivý nápoj: Funguje nejen po alkoholovém opojení, ale i třeba po fyzické námaze, jelikož zmírňuje bolesti svalů.

