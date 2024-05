Jaro přináší nejen oteplení a zelenající se krajinu, ale také bohatou zásobu léčivých darů, které se nacházejí v přírodě. Mezi nimi se často skrývají i mladé jarní světlezelené smrkové výhonky, které jsou pro naše zdraví pravým pokladem.

Jaro je obdobím, kdy příroda nabízí mnoho léčivých darů, a jedním z nich jsou i mladé jarní světlezelené smrkové výhonky. Tyto výhonky jsou nejen lahodným doplňkem do salátů, ale také se z nich dají připravit léčivé sirupy, medy a další účinné přípravky, které nám pomohou posílit imunitu a udržují nás zdravé.

Na video od ChopAndBrew o tom, jak vyrobit smrkový sirup, se podívejte na YouTube:

Zdroj: Youtube

Sběr smrkových výhonků

Mladé smrkové výhonky se sbírají od dubna do června, přičemž v teplejších oblastech se objevují dříve než ve vyšších polohách. Ideální doba pro sběr je předtím, než se výhonky plně rozvinou. Sbírejte co nejmenší výhonky o délce do 5 cm, přičemž ideální velikost je kolem 3 cm. Při sběru buďte opatrní, abyste nepoškodili rostliny.

Čím jsou smrkové výhonky prospěšné

Mladé smrkové výhonky jsou bohaté na vitamin C, který posiluje imunitní systém, čistí organismus a dodává energii. Obsahují také léčivé silice, které mají antibakteriální a protizánětlivé účinky.

Díky tomu pomáhají při nachlazení, kašli a rýmě, usnadňují dýchání a tiší bolesti svalů a kloubů. Navíc podporují celkovou psychickou kondici a přispívají k regeneraci organismu po náročných obdobích.

Co dělat se smrkovými výhonky

Z mladých smrkových výhonků lze připravit různé léčivé přípravky jako jsou sirupy, medy, čaje nebo tinktury. Jedním z nejpopulárnějších způsobů využití je příprava sirupu smrkáč, který má příjemnou chuť a účinně působí proti nachlazení.

Další možností je příprava medu ze smrkových výhonků, který není jen sladkou pochoutkou, ale také skvělým léčivým prostředkem. Med je vhodný k posílení imunitního systému, zmírnění bolestí svalů a kloubů a celkovému zlepšení zdravotního stavu.

close info Shutterstock zoom_in Jarní smrkové výhonky jsou velmi zdravé

Recept na sirup smrkáč

Mladé smrkové výhonky se nejprve opláchnou a nechají okapat. Poté se umístí do větší zavařovací sklenice, kde se vrství s cukrem a kousky citronu. Sklenice se přikryje a umístí se na slunné místo, kde necháme louhovat nejméně tři týdny. Po této době se sirup scedí a přelije do čistých skleniček, které se uzavřou a uchovávají v lednici.

Recept na med ze smrkových výhonků

Smrkové výhonky se nejprve vaří ve vodě asi 20–30 minut, poté se sejmou a přidají se k nim plátky citronu. Směs se nechá louhovat nejméně 24 hodin a poté se scedí a přidá se cukr. Směs se pomalu vaří, dokud nevznikne hustá medová hmota. Hotový med se nalije do čistých sklenic a nechá se vychladnout při pokojové teplotě.

Využití mladých jarních smrkových výhonků je skvělý způsob, jak posílit imunitu, udržet si zdraví a přinést do domácnosti přírodní léčivý dar. Dopřejte svému tělu tu nejlepší péči a vyzkoušejte tyto jednoduché recepty na sirup a med ze smrkových výhonků.

Zdroj: www.youtube.com, www.iprima.cz