Jak udělat dokonalé lečo: Krémové, heboučké, správně husté, a přitom jemné

Lečo je jedním z nejrychlejších pokrmů, jaký lze vůbec připravit. Navíc obsahuje jen několik málo surovin, díky čemuž při jeho vaření nebudete muset sáhnout ani hluboko do kapsy. Na první pohled se může zdát, že příprava leča nevyžaduje žádný důkladnější postup a prakticky jde jen o rozmíchání vajec s dušenou zeleninou. Kouzlo toho nejlahodnějšího a krásně hladkého leča ale tkví právě v důkladnější přípravě. Zkuste se zaměřit na několik málo detailů a z výsledku budete jistě mile překvapeni.

Snad není Čecha, který by neznal lečo. Tento pokrm, typický hlavně pro maďarskou kuchyni, se již možná i stovky let těší obrovské popularitě po celé střední Evropě. Jeho základem jsou papriky, rajčata, cibule a vejce. Podává se pak nejčastěji s vařeným bramborem či jen tak s plátkem čerstvého chleba. Díky obsahu vajec je lečo velmi vydatným pokrmem, a proto se z něj pro mnohé stala rychlá večeře i lehčí oběd. Na jeho přípravě není nic složitého, častokrát se ale může stát, že má lečo možná lehce zvláštní konzistenci, zelenina po uvaření pouští mnoho tekutin, anebo jsou vejce příliš vysušena. Díky pár jednoduchým tipům a trikům však vykouzlíte to nejlahodnější a nejjemnější lečo, jaké jste kdy jedli.

Lečo je známým pokrmem, který je populární v celé střední Evropě. Zdroj: Shutterstock

Loupání rajčat a paprik

Při konzumaci leča mnohým v mezizubním prostoru zůstávají slupky z rajčat a paprik, jejichž následné odstraňování může být pěkná otrava. Není proto nic jednoduššího než zkrátka zeleninu před vařením slupek zbavit. Rajčata zbavte konce, za který jej držela stopka, a zespodu jej nařízněte do kříže. Položte je do větší mísy a zalijte vroucí vodou. Zhruba minutu počkejte a poté je z vody vyndejte. Slupka půjde sloupnout pomalu sama!

U paprik můžete využít dvou postupů. Jedním z nich je sáhnout po klasické škrabce a papriky oloupat podobně jako třeba brambory. Ano, skutečně to jde. Druhý způsob tkví ve spálení slupek papriky. Stačí je nakrájet na větší kousky, zbavit jádřinců a vložit na několik minut do rozpálené trouby slupkou vzhůru. Pokud máte navíc v troubě funkci grilu, půjde to ještě rychleji. Slupka po chvíli zčerná. Poté papriky vytáhněte z trouby, vložte je do mikrotenového sáčku. Uzavřete jej a vyčkejte, dokud se papriky nezapaří. Trvá to asi 10 minut. Slupka jde poté z paprik stáhnout prakticky jen jedním lehkým tahem.

Nejchutnější, jemné a hladké lečo

Správná struktura leča závisí také na pořadí, v jakém zeleninu upravujete. Rozhodně se nevyplatí naházet všechny suroviny do hrnce a čekat, dokud nezměknout. Některé z nich by pak totiž byly měkké až moc. Opatrně pracujte taktéž s vejcem a přidávejte jej až na úplný konec vaření. Postačí mu jen několik málo vteřin, aby se zbytečně nevysušilo.

Budete potřebovat:

3 cibule

6 kusů paprik (ideálně bílých)

5 rajčat

5 vajec

sůl

pepř

olivový olej

Postup:

V první řadě si spaříme rajčata a zbavíme je slupek. Slupky rovněž odstraníme z paprik, stejně jako jádřince. Cibuli si nakrájíme nahrubo, papriky na tenké plátky a rajčata na menší kostky. V hlubší pánvi si rozehřeje zhruba 2 lžíce oleje a osmažíme na něm cibuli. Stačí tak dvě minutky, dokud nezměkne. Poté přidáme papriky a opět několik minut opékáme. Pak přijdou na řadu rajčata. Ztlumte plamen na minimum, osolte a opepřete, podle potřeby zeleninu případně podlijte vodou, přikryjte pánev poklicí a nechte zeleninu asi 10 minut dusit.

Zeleninu je třeba dobře podusit. Zdroj: Shutterstock

V poslední fázi si připravíme vejce. V hrnečku si jej rozkvrdláme vidličkou a přidáme k němu trochu soli. Směs v pánvi přivedeme k varu, přilijeme vejce a ihned plotýnku vypneme. Všechno společně mícháme, dokud vejce nezískají tu správnou krémovou konzistenci a můžeme podávat.

TIP: Ještě předtím, než do pánve přidáte rajčata, můžete k cibuli a paprice dát asi jednu až dvě lžíce rajčatového protlaku a krátce jej osmažit, dokud nezíská rezavou barvu. Protlak leču dodá ještě šťavnatější a plnější rajčatovou chuť.