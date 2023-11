„Zase ty Vánoce,“ myslíte si možná a už nyní smutně hledíte do skříně na šaty, které vám jsou na konci roku pravidelně mnohem těsnější než nyní. Letos to ale může být úplně jinak, pokud vyzkoušíte trochu jiné pečení. Jednoduché, lehké, zdravé i bezpečné pro vaši linii.

Mnozí z nás si o Vánocích rádi pochutnají na cukroví, ale na jeho přípravu není tolik času, jak bychom si představovali a kolik bychom potřebovali. Proto je dobré podívat se po receptech, které nejsou časově tak náročné a navíc se v ideálním případě nebudeme muset bát ani o svoji váhu. To je samozřejmě složitější a základem bude alespoň částečná kázeň. Nicméně třeba taková domácí Raffaela nebudou obsahovat žádnou mouku ani kila cukru. Jak na ně?

Může být i dietnější, ale jednodušší rozhodně ne

Může být příprava některého cukroví ještě jednodušší, než je tomu u domácího Raffaela? Asi jen těžko, protože na výrobu této nepečené pochoutky nám bude stačit jen jedno Salko v plechovce, 200 gramů strouhaného kokosu a balíček loupaných mandlí. Nic víc potřebovat nebudeme a můžeme se rovnou pustit do díla. Kokos smícháme se Salkem, čímž vznikne poměrně tuhá hmota. Z té potom budeme oddělovat lžičkou “akorát” velké části, které jemně obalíme v kokosu a pak v ruce vytvarujeme do kuličky, do níž vložíme mandli a ještě jednou doupravíme tvar. Následně ještě jednou dokonalou kuličku obalíme v kokosu. Hotovo…

Zdravé vanilkové rohlíčky

Milujete vanilkové rohlíčky a neumíte si bez nich Vánoce vůbec představit? Pak můžete zkusit jejich mnohem zdravější celozrnnou variantu. Těsto připravíme ze 150 gramů hladké celozrnné špaldové mouky, 100 gramů másla, 50 gramů mletých vlašských ořechů, dále budeme potřebovat jedno vejce, pár kapek vanilkového extraktu a lžičku javorového sirupu. Místo klasického cukru použijeme nakonec na obalení upečených rohlíčků stévii.

Jak na to?

Ze všech surovin kromě stévie vypracujeme těsto, které necháme klidně do rána v lednici odpočinout a pak už můžeme tvarovat vanilkové rohlíčky přesně tak, jak jsme zvyklí. Někdo je peče přímo ve formičkách, jiný jim formičkou jen dá tvar, další těsto vyválí a vytvoří tvary rohlíčků vykrajovátkem, další tvaruje rohlíčky z válečků jen v ruce. Je to jedno, důležitá je chuť a zvyk každé rodiny.

Datlové kostičky ohromí

Zatímco všichni budou dělat kuličky, vy si můžete snadno vyrobit zdravé datlové kostky. Pokud se rozhodnete vyzkoušet letos něco nového, není na co čekat. Potřebovat budete čtvrt kila sušených datlí, 50 gramů konopných semínek (loupaných), 100 gramů kakaa a stejné množství tekutého kokosového oleje.

Smíchat, vychladnout, nakrájet...

S přípravou tentokrát začneme den předem, kdy si namočíme datle. Druhý den slijeme vodu, datle rozmixujeme a přidáme k nim všechny ostatní suroviny. Všechno dobře promícháme a rovnoměrně mírným tlakem rozmístíme do formy tak, aby vznikla přibližně centimetr vysoká vrstva. Uložíme do lednice a po dokonalém vychladnutí můžeme krájet kostičky nebo menší obdélníčky, které ještě obalíme nebo poprášíme kakaem. A pochutnávat si můžeme bez výčitek. Zkusíte letos některý z nových receptů?

