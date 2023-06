Lehký nepečený jahodový dort podle Markéty: Skoro bez kalorií a chutná famózně

Sladká tečka láká za každého počasí, přestože v letních dnech je chuť spíše na osvěžující a nepečené dezerty. My vám recept na jeden takový přinášíme. Udělejte si ke kávě nepečený jahodový dort, po kterém rozhodně nepřiberete. Je totiž téměř bez kalorií.

Mlsání bez výčitek? Jde to, když se zaměříte na ty správné suroviny. Udělejte si lahodný a lehoučký dort podle Markéty. Je nepečený a hotový za pár minut. Navíc je plný zdravých jahod, takže toto mlsání je povoleno!

Blesková práce

Tento zákusek je neskutečně rychlý na přípravu.

Jak na výrobu osvěžujícího jahodového dortu se podívejte ve videu:

Základ dortu tvoří sušenky. Klasika jsou sušenky máslové, pokud chcete ale opravdu odlehčený dezert, poohlédněte se po sušenkách bez přidaného cukru. Chutnat budou stejně a ve výsledku v dortu snížíte na maximum množství cukru. 300 gramů sušenek nadrťte. Použít můžete mixér a několika pulsy vyrobit sušenkovou drť. Nebo hezky pomocí paličky na maso a pevnějšího sáčku sušenky jednoduše roztlučte.

Během procesu drcení si nechte rozpustit 250 gramů másla. Smíchejte jej s nadrcenými sušenkami a upěchujte na dno dortové formy vyložené pečicím papírem. Dejte do lednice zatuhnout a mezitím si připravte náplň.

Sušenky nezapomeňte pořádně zatlačit na dno formy, aby se při krájení dortu nedrolily. Zdroj: Shutterstock

Krém jedna báseň

Základ krému tvoří 500 gramů tradičního pomazánkového másla a 400 gramů zakysané smetany. Pokud chcete zvýšit nutriční hodnotu dezertu a udělat z něj opravdu zdravé mlsání, vyměňte pomazánkové máslo za tvaroh, který má víc bílkovin a méně tuku. Dobré je použít ten tužší z kulatého kelímku, nikoliv z vaničky.

Suroviny na krém dobře promíchejte, přisypejte ještě 100 gramů moučkového cukru a znovu smíchejte, aby v krému nebyly hrudky. Pokud chcete, aby byl krém ještě o něco svěžejší, nastrouhejte do něj trochu citronové kůry. Z ledničky vyndejte korpus. Vylijte na něj připravený krém, uhlaďte a znovu vraťte do ledničky, aby krém ztuhnul.

Krém rozmíchejte buď jen stěrkou, nebo vyšlehejte, bude tak nadýchanější. Zdroj: Shutterstock

Vinné opojení

Zbývá už jen připravit poslední vrstvu dortu. Ta je tvořena čerstvými jahodami a želatinou s doteky portského vína. Očištěné jahody nakrájejte na plátky, vsypte do nepřilnavé pánve, dle chuti oslaďte a zalijte 100 mililitry portského vína. Přiveďte k varu a okamžitě stáhněte z ohně, aby se jahody nerozvařily. Sceďte tekutinu, jahody prozatím odložte stranou.

Tekutinu s portským vínem smíchejte s vodou tak, abyste měli celkem 450 mililitrů, přelijte do rendlíku a přiveďte k varu. Do šťávy nasypejte 75 gramů želatiny s jahodovou příchutí a sejměte z plamene. Dobře promíchejte, aby se v tekutině rozpustila. Mezitím si vyndejte dort z lednice, vyskládejte na něj jahody. Želatinu nechte vychladnout, nejlépe na pokojovou teplotu. Pak jí dort zalijte a dejte alespoň přes noc ztuhnout do chladničky.

