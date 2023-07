Letní Charlotte: Nepečená, hotová bleskem. Takhle jednoduše ji dělají ve Francii

Čerstvé ovoce, dokonale vyšlehaný krém a korpus vonící po vanilce – to je svěží letní nepečený dort Charlotte, který se dokonale hodí do horkých dnů. Její příprava není nijak složitá a hravě ji zvládne každý. Po tomto krásném a hlavně chutném dezertu se jen zapráší.

Zdroje: rustica.fr, YouTube.com, hobbymanie.tv

Během léta jsou populární hlavně nepečené dorty, které jsou rychle hotové, není s nimi mnoho práce a krásně osvěží. Bohužel ale takové dorty nejsou vždycky po vizuální stránce stoprocentně lákavé. To však neplatí v případě francouzského dortu Charlotte, který všem vyrazí dech jak svou krásou, tak dokonalou chutí.

Dort Charlotte je jednoduchý, a přitom chutný a krásný. Zdroj: Shutterstock

Dort Charlotte a jeho historie

Půvabný dort Charlotte se údajně zrodil v rukách francouzského cukráře Maria-Antoineho Carêmeho, který během svého života pekl sladké dobroty i pro Napoleona. Nepracoval ale jen ve Francii, ale i například v Rusku. Úplně původně šlo o dort z jemného piškotu, který byl naplněný krémem ochuceným ovocem, brandy a různým kořením. Brzy se Charlotte stala velmi oblíbeným dezertem po celé Evropě a začala se připravovat v různých variantách. Tou vůbec nejznámější je dodnes verze nesoucí název Charlotte Malakoff, kdy se dort skládá z cukrářských piškotů, lahodného smetanového krému a zdobí se čerstvými jahodami, malinami anebo třeba rybízem.

Poměrně netradiční, zato ale nesmírně chutná verze dortu Charlotte obsahuje namísto klasického krému krém čokoládový. Recept, jak tuto variantu připravit, najdete ve videu:

Letní Charlotte

V době, kdy jsou naše zahrady plné čerstvého ovoce, je na přípravu letní Charlotte ten nejlepší čas. Nejenže zužitkujete část úrody, ale také potěšíte chuťové pohárky celé rodiny. A vzhledem k tomu, nakolik krásná je Charlotte na pohled, se nemusíte stydět tento prvotřídní dezert nachystat někomu i třeba k narozeninám.

Základní vanilkový krém

Do studené vody ponořte 4 plátky želatiny a nechte ji nabobtnat. V hrnci vyšlehejte 6 žloutků se 125 gramy cukru do světlé a pevné pěny, přidejte 500 mililitrů plnotučného mléka a 1 celý rozříznutý vanilkový lusk. Směs pak začněte pomalu zahřívat na sporáku, přidejte plátky želatiny a míchejte, dokud krém nezhoustne.

Na Charlotte se nejvíce hodí cukrářské piškoty. Můžete je ale nahradit třeba brioškovým chlebem. Zdroj: shutterstock

Piškoty, sušenky anebo třeba chleba

Očistěte si 200 gramů jahod a překrojte je napůl. Stejně tak si očistěte i 300 gramů červeného rybízu. Z vychladlé směsi ze žloutků a smetany vyndejte vanilkový lusk a vmíchejte do ní šlehačku ušlehanou ze 100 gramů čerstvé smetany. Do krému následně vmíchejte i ovoce. Část z něj si ale ponechte stranou. Použijete ho později na ozdobu.

Dno i strany dortové formy vystelte cukrářskými piškoty. Pokud je ale nemáte, vystačíte si i například s máslovými sušenkami anebo třeba na plátky nakrájeným a zlehka opečeným brioškovým chlebem. Krém s ovocem nalijte do formy, z vrchu ho opět zakryjte piškoty a dejte dort uležet do chladničky alespoň an 8 hodin. Před podáváním jej ještě ozdobte čerstvým ovocem a je hotovo.