Měsíc červen chutná po jahodách, a proto jsme je obsadili do hlavní role letošní Edice. Zde malá ochutnávka, jak si je užít co nejchutněji.

Letní dort s jahodami

Máte-li v okolí někoho, kdo v červnu slaví narozeniny, překvapte ho tímto dortem. Udělá mu větší radost než cokoli jiného.

Příprava: 40 minut, pečení: 20 minut + chlazení

ODPALOVANÉ TĚSTO

125 ml mléka

60 g másla

špetka soli

½ lžičky cukru krupice

100 g polohrubé nebo hrubé mouky

2 vejce

NA OZDOBU

150 g jahod

3 lžíce cukru krupice

1 balíček dortového želé v prášku

1. Troubu rozehřejte na 200 °C. Plech vyložte pečicím papírem. Dortovou formou bez dna si vyznačte na plechu dva kruhy.

2. ODPALOVANÉ TĚSTO: Mléko nalijte do hrnce a svařte ho s máslem, špetkou soli a cukrem. Pomalu přisypávejte mouku a při mírné teplotě kaši míchejte tak dlouho, až se přestane lepit na stěny hrnce. Hmotu přesuňte do mísy a jedno po druhém do ní zapracujte rozklepnutá vejce. Těsto stěrkou stejnoměrně rozetřete na vyznačené kruhy a pečte asi 20 minut. Upečené kruhy vyjměte a nechte vychladnout.

3. NÁPLŇ: Jahody omyjte a dvě třetiny nakrájejte na čtvrtky (zbytek nechte na ozdobení dortu). Želatinu nechte nabobtnat ve studené vodě. V míse rozmíchejte zakysanou smetanu s cukrem. Želatinu vymačkejte, přidejte 2 lžíce vody a na mírném ohni ji v hrnku rozpusťte. Pak ji lehce vmíchejte do zakysané smetany a dejte vychladit. Jakmile začne tuhnout, vmíchejte ušlehanou smetanu a nakrájené ovoce.

4. První plát z odpalovaného těsta ohraďte dortovým prstencem, potřete smetanovým krémem s ovocem a dejte do chladničky asi na 1 hodinu ztuhnout. Až náplň zatuhne, odstraňte dortový prstenec a na povrch dortu položte druhý plát těsta.

5. Povrch dortu ozdobte zbylými, tentokrát rozpůlenými jahodami. V hrnku si připravte dortové želé podle návodu na obalu a štětcem potírejte jahody do vysokého lesku.

Chcete se blýsknout na narozeninové oslavě? Upečte oslavenci tento úžasný jahodový dort!

Jahodové tartaletky

Na oslavách slunovratu nesmějí chybět jahody a šlehačka. Švédové s nimi nic nevymýšlejí, obvykle je jednoduše podávají ve skleničkách. Nám to na oslavu přišlo málo, a tak jsme vymysleli tyhle tartaletky.

Příprava: 1,5 hodiny + chlazení přes noc, pečení pusinek: 1 hodina, pečení korpusu: 30 minut, dokončení: 40 minut

KORPUS:

500 g hladké mouky

250 g změklého másla + na vymazání formiček

250 g cukru krupice

2 vejce

1 lžíce vanilkového extraktu

špetka soli

ZÁKLADNÍ JAHODOVÝ KRÉM:

250 g mascarpone

50 ml smetany ke šlehání

50 ml jahodového pyré

cukr moučka podle chuti

JAHODOVÝ KRÉM NA ZDOBENÍ:

250 g mascarpone

100 ml smetany ke šlehání

20 ml jahodového pyré

cukr moučka podle chuti

jahody na ozdobu

PUSINKY:

2 bílky

125 g cukru krupice

špetka soli

1. Na korpus šlehejte máslo, cukr a sůl do světlé pěny. Zašlehejte i vejce a vanilkový extrakt a nakonec vmíchejte mouku. Těsto zabalte do potravinářské fólie a nechte odležet přes noc.

2. V čisté míse asi 5 minut šlehejte bílky na nízkou rychlost, aby se spojily. Pak rychlost zvyšte. Jakmile se začne tvořit bílá pěna, vsypte polovinu cukru, sůl a šlehejte 2 až 3 minuty. Přidejte zbylý cukr a šlehejte, až získáte pevný, lesklý sníh. Zdobicím sáčkem s menší hladkou špičkou nastříkejte na plech s pečicím papírem pusinky. Pečte v troubě předehřáté na 140 °C asi hodinu.

3. Těsto z lednice ještě propracujte a vyválejte na tenkou placku. Vykrájejte z něj placky o něco větší než formičky. Ty vymažte máslem a vmačkejte do nich těsto. Pečte asi 30 až 35 minut při 180 °C. Nechte zchladnout.

4. Základní krém by měl být jahodovější a pevnější. Ručně smíchejte mascarpone s cukrem a jahodovým pyré a pak vmíchejte smetanu vyšlehanou dotuha. Stejně udělejte i krém na zdobení, ten by měl být měkčí, aby dělal pěkné špičky, musí ale držet.

5. Vychladlé korpusy naplňte základním krémem a uhlaďte ho. Nepravidelně na tartaletky umisťujte pusinky, jahody a bobečky krému. Podávejte co nejdřív, protože sněhové pusinky za chvíli nasají vlhkost a změknou.

Tartaletky budou ozdobou každé letní oslavy

Čokoládové poháry

Klasika, kterou nadchnete hlavně děti. Čokoládový dezert ve skleničce doplněný čerstvým ovocem je rychlý, jednoduchý a skvělý.

I v jednoduchosti se totiž skrývá něco úžasného.

Příprava: 20 minut

200 g jahod

50 g cukru moučka

250 g mascarpone

250 g polotučného tvarohu

200 ml smetany ke šlehání

100 g bílé čokolády

100 g kvalitní hořké čokolády

150 g sušenek

1. Jahody nakrájejte na kostky. V míse ušlehejte tvaroh s mascarpone, přidejte prosátý moučkový cukr a vše spojte do jemného krému. Smetanu ušlehejte zvlášť a přimíchejte ji do krému.

2. Ve vodní lázni rozehřejte bílou i hořkou čokoládu, každou zvlášť, a rozehřátou ji promíchejte vždy s polovinou krému.

3. Ty nejhezčí jahody nakrájejte na plátky, přitlačte na sklo sklenic a začněte vrstvit. Naspod rozlámejte část sušenek, poté dejte vrstvu nakrájených jahod a zakryjte vrstvou krému buď světlého, nebo tmavého. Navrch ozdobte jahodami, posypte rozdrcenými sušenkami, a pokud máte, přidejte kvítky jahodníku.

Čokoládové pohárky nemusíte nutně servírovat pouze dětem, pochutná si na nich i dospělák

Zdroj: časopis Receptář