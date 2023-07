Letní jablka do sklenic: Takhle si z nich dělaly naše babičky zásoby na štrúdl

Urodila se vám letní jablka a nestíháte je spotřebovat? Zavařte si je do sklenic. Během zimy je budete mít po ruce na přípravu mnoha lahůdek, ať už koláčů, buchet nebo štrúdlu.

Patříte mezi milovníky jablečných pokrmů? Připravte si tedy jablka do zásoby. Stačí je nastrouhat a zavařit do sklenic. Až budete mít nedostatek času, stačí jen sáhnout do police a máte domácí polotovar, z něhož můžete rychle vykouzlit třeba voňavý štrůdl. Navíc jablka obsahují mnoho vitamínů a dalších látek, které významně prospívají lidskému zdraví, posilují imunitu a působí i proti stresu.

Jak zavařit jablka na koláč? Podívejte se na toto video:

Aby jablka nezhnědla

K přípravě jakéhokoli receptu zavařených jablek je nutné ovoce náležitě omýt, zbavit jádřinců a stopek, případně i slupek. Aby po dobu čištění jablka neztmavla, mějte je namočená ve vodě, do níž jste přidali 1 kávou lžičku soli nebo vymačkali šťávu z jednoho citronu.

Zavařená strouhaná jablka pode našich babiček

Strouhaná jablka se hodí mít doma při ruce po celý rok na přípravu štrůdlu, dezertů a koláčů. Ušetří vám to totiž spoustu času a jablek, které byste z úrody možná nestíhali spotřebovat. Jistě si vybavujete police sklepů vašich babiček, které si je připravovaly na každou zimu.

Strouhaná jablka se hodí mít doma při ruce po celý rok na přípravu štrůdlu, dezertů a koláčů. Zdroj: YouTube

Připravte si jablka

Očištěná a oloupaná jablka nastrouhejte a lehce z nich vymačkejte šťávu, kterou si můžete hned vypít na osvěžení. Lehce je orestujte v hrnci na mírném stupni plotýnky, ale ne dlouze, aby se jablka nerozvařila.

A šup do sklenic

Takto připravené a ještě horké ovoce nandejte do čistých zavařovacích sklenic. Následně zavařujte v hrnci vyloženém utěrkou a naplněném teplou vodou, do níž jste sklenky s jablky a neutaženými víčky vložili, a to na dobu 20 minut. Po uplynutí předepsané doby sklenice opatrně vyjměte a pečlivě utáhněte víčka. Následně sklenice postavte dnem vzhůru a druhý den uskladněte na suché a tmavé místo.

Následně zavařujte v hrnci vyloženém utěrkou a naplněném teplou vodou. Zdroj: YouTube

Máte k dispozici kyselejší odrůdy?

Předchozí recept se obešel bez použití cukru. To je však vhodné pro výrobu ze sladkých jablek. Pokud máte k dispozici zrovna kyselejší druh, můžete nastrouhaná jablka prosypat cukrem, nechat pustit šťávu a zavařit jako v minulém případě.

Zavařovat můžete i v troubě

K zavaření není potřeba hrnec s vodou, ale vystačíte si i s vyšším pečicím plechem s vodou a klasickou troubou. Sklenice na plech naskládejte tak, aby se nedotýkaly, a nechte v troubě vyhřáté na 200° Celsia zhruba 30 minut. Skleničky pak nechte vychladnout otočené dnem vzhůru.

Zdroje: www.milujizavarovani.cz, www.toprecepty.cz, www.recepty.cz