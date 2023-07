Francouzské hospodyně přidávají do marmelád tajnou ingredienci. Fantastická chuť

Od jejího povzbuzujícího aroma až po pozitivní účinky na zdraví. To přináší do francouzských marmelád jejich národní bylinka, která přispívá ke zlepšení celkové chuti zavařenin, ale má i významné účinky na zdraví. Naučte se také, jak správně přidávat levanduli do džemů a jaké další ingredience s ní ladí nejlépe. Připravte se na voňavou a chuťovou symfonii, která rozproudí vaše smysly a nadchne nejen vás, ale i vaše blízké.

Zdroje: www.vareni.cz, www.bylinkyprovsechny.cz, radimejak.cz

Levandule s vůní Francie

Ač se tvrdí, že provensálské koření má také obsahovat levanduli, v tomto případě vítězí marketing nad tradicí. V původních francouzských provensálských směsích koření skutečně žádná levandule není a bylinka se v ní začala objevovat až ve Spojených státech. Když je to francouzské, tak v tom přeci musí být levandule, má to mít na stranu baret a pruhované tričko. No ne?

V dalších případech tomu tak ale není a levandule skutečné má své místo v kuchyni, ale také je v domácnostech používaná jako bylinka léčivka.

Stejně jako mnohé další jedlé květy se i levandule začala přidávat do jídel a tradiční i moderní gastronomie nalezly pro tuto bylinku ty nejlepší kombinace. Jsou to takové, které dají vyniknout chutím a vůním, nebijí se a nesoupeří o vaši přízeň.

levandule, jahody, vaření, lžíce Zdroj: Profimedia

Kam levanduli přidat?

Nebojte se experimentovat. Co u nás není obvyklé, je jinde zaběhnutým zvykem. Hodí se skvěle třeba do džemů. Podívejte se, jak to dělá Simply Beyond Herbes ve svém až poetickém videu o přípravě jahodového džemu s levandulí. Mimo kombinace s jahodami, je levandule skvělá i v meruňkovém, třešňovém nebo angreštovém džemu.

Levanduli sluší sladké i slané

Neholdujete džemům a marmeládám? Nevadí, levanduli si vychutnáte i jinde. Levandulový květ je krásný sám o sobě a s fialkovými klásky květů je spojený celý styl „Provence“, který se vyznačuje nejen typickou levandulovou barvou, ale také bílým nábytkem i doplňky farmářského typu. Je subtilnější než rustikální, ale usedlejší než „shaby chic“. Pojďme ale pryč od interiéru a zpět k jídlu, pití a vůni provensálského koření.

Klásek tvořící levandulový květ, ale také jednotlivé kvítky mohou být nádhernou až nedostižnou dekorací dortů a moučníků. Nač jsou nám marcipánové růže, když můžete mít nádherně voňavé květy živé a čerstvé na vašem svatebním či narozeninovém dortíku.

Levandulové mohou být i oblíbené makronky a to nejen podle barvy. Zdroj: Profimedia

Krásně voňavé jsou také levandulové máslové sušenky. Můžete květy přidat jak do stříkaného čajového pečiva nebo také do klasického lineckého těsta.

Levanduli můžete také přidat do vaflí, muffinů nebo zmrzliny. Nic se nesmí přehánět, protože květy mohou být až příliš aromatické, takže postupujte podle ověřených receptů nebo chuť i aroma zkoušejte průběžně během vaření. Pokud toužíte jen po vůni, můžete si připravit levandulový cukr. Do 500 g cukru přimíchejte 50 g čerstvých květů levandule a rozmixujte v sekáčku. Levanduli můžete také přidat do medu.

Květy můžete rozhodně použít také do limonád. Výborně si rozumí s limetkou a mátou, sladit ji můžete medem. Stejně tak je možné připravit z levandule sirup.

I ostatní kuchyně si zaslouží trošku levandule. Květy můžete ovonět kvalitní olivový olej, jako se to dělá s rozmarýnem nebo estragonem. Stejně tak ji můžete přidat do octa. Levandule se hodí k sýrům, v kořenících směsích se opravdu fantasticky hodí i k masům či zelenině.

Vyrobte si vlastní levandulový ocet. Je to až překvapivě jednoduché. Zdroj: New Africa / Shutterstock

Levandulový čaj

Z levandule si může také připravit i čaj. Na jeden šálek budete potřebovat jednu lžičku květů. Spařte je vodou a nechejte 5 minut louhovat.

Krom toho, že levandule báječně voní a tím i uklidňuje, pomáhá při nervových obtížích, migrénách a hysterii. Jako každá správná bylina pozitivně působí na harmonizaci trávení a zlepšuje dýchání jak při astmatu, tak při chřipkách a zánětu průdušek. Zároveň napomáhá hojení dutiny ústní i dalších ranek a bolístek na kůži. Záleží jen na tom, nač a jak ji použijete.

Meruňkový džem s levandulí

Omyjte 1 kg meruněk pod tekoucí vodou, oloupejte je a odstraňte pecky. Pokud chcete mít v džemu větší kousky ovoce, můžete meruňky nakrájet na menší kousky. Jinak je můžete ponechat celé.

Pokud používáte sušené levandulové květy, dejte jich 2 lžíce do malého hrníčku a zalijte horkou vodou. Nechte je louhovat asi 10 minut, aby uvolnily svou vůni a chuť. Pokud máte čerstvé květy, můžete je přidat přímo do džemu.

V hrnci smíchejte meruňky s 800 g krystalového cukru a promíchejte. Nechte je asi 1 hodinu odležet, aby meruňky pustily šťávou a cukr se rozpustil.

meruňky levandule džem marmeláda Zdroj: Shutterstock

Šťávu z 1 citronu přidejte do hrnce s meruňkami. Citron dodá džemu svěží chuť a také pomůže zajistit, že džem se správně zahustí. Přidejte levandulovou vodu (nebo čerstvé květy) k meruňkám a začněte směs vařit na středním ohni. Občas promíchejte a vařte asi 20-30 minut, dokud džem nezíská požadovanou konzistenci.

Pokud nejste jisti, zda je džem už dostatečně hustý, proveďte jednoduchý test. Kapku horkého džemu nakapejte na talířek a nechte ho vychladnout. Pokud džem nestéká, je hotový. Pokud je džem příliš řídký, vařte ho ještě několik minut a poté zopakujte test.

Sterilizujte sklenice a ihned je naplňte teplým meruňkovým džemem. Uzavřete víčka a otočte je na 5 minut dnem vzhůru, nechte džem vychladnout na pokojovou teplotu.

Sklenice s meruňkovým džemem skladujte v chladu a temnu. Džem je tímto způsobem skladovatelný několik měsíců. Pokud chcete, aby vám vydržel déle, můžete použít metodu konzervace vodní lázní.

Vychutnejte si tento vynikající a originální meruňkový džem s nádechem Francie na snídani nebo svačinu. Skvěle chutná na čerstvý chléb, toast nebo do croissantů. Dobrou chuť!