Levandulový sirup: Tento je bezkonkurenčně nejlepší a úplně jednoduchý

Levandule patří k nejoblíbenějším bylinkám vůbec. A to nejen pro svoji krásu a vůni, ale také pro svoje účinky na lidské zdraví. Vonné sáčky naplněné levandulí zná každý. Věděli jste však, že si z levandule můžete připravit i lahodný sirup? Jeho příprava je jednoduchá a chuť a vůně fantastické!

Levandule zdobí zahrádky, balkony, terasy, ale také veřejné prostory. Pro svou vůni a fialovou barvu si ji lidé s oblibou vysazují do předzahrádek, na záhony i do nádob. Levandule má uklidňující účinky, pomáhá, pokud máte potíže s usínáním, zlepšuje úzkostné stavy. Poradí si s bolestmi hlavy, dokonce i s migrénami a panickými atakami.

Levandule na zdravé zažívání

Levanduli užívejte, pokud máte problémy se zažíváním a trávením, protože podporuje tvorbu žluči a uvolňuje hladké svalstvo. Pomůže tedy při kolikách i plynatosti. Pomáhá i při dýchacích potížích, pokud máte zánět průdušek, chřipku nebo angínu. Jako kloktadlo se využívá pro léčbu aftů a různých vřídků v dutině ústní.

Z levandulového sirupu můžete připravovat osvěžující levandulovou šťávu, sirupem můžete pokapat i lívance se šlehačkou nebo palačinky, přidat ho do ovesné kaše či jogurtu atd. Zdroj: Shutterstock

Levandulový čaj, cukr i šťáva

Co všechno si můžete z levandulových květů připravit? V létě si připravte osvěžující levandulovou limonádu nebo sorbet, používat se dá i jako koření do sladkých těst pro přípravu moučníků a sušenek. Báječně chutná a proti bolesti hlavy pomáhá levandulový čaj. Skvělý je i levandulový cukr - stačí do nádoby s cukrem přidat snítku levandule.

V červnu, kdy levandule nakvétá, je ideální čas vyrobit levandulový sirup. Můžete z něho připravovat osvěžující levandulovou šťávu, sirupem můžete pokapat i lívance se šlehačkou nebo palačinky, přidat ho do ovesné kaše či jogurtu apod.

Sirup skladujte v uzavíratelných lahvičkách. Zdroj: Shutterstock

Domácí levandulový sirup

Suroviny:

100 g levandulových květů

1 BIO citron

350 g cukru

1 lžička kyseliny citronové

1 litr převařené vody

Do hrnce vložte levandulové květy otrhané od stonků, přidejte citron a zalijte převařenou vodou. Zdroj: Shutterstock

Postup:

Do hrnce vložte levandulové květy otrhané od stonků.

Citron omyjte a nakrájejte na tenké plátky.

Přidejte nakrájený citron do hrnce k levandulovým květům a zalijte 1 l převařené vychladlé vody.

Zakryjte pokličkou a nechte 24 hodin louhovat.

Druhý den sceďte květy přes plátýnko a pečlivě vyždímejte.

Do tekutiny přidejte cukr a kyselinu citronovou. Vše svařte a dobře míchejte, dokud se všechny ingredience zcela nerozpustí.

Horký sirup slijte do suchých a čistých lahviček.

Pečlivě uzavřete a nechte vychladnout.

