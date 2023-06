Domácí levandulový sirup: Takhle ho chystají ve Francii už po staletí

Určitě není na světě národ, který by mohl mít větší zkušenosti se zpracováním levandule, než jsou Francouzi. Vezměme si tedy příklad právě z nich a zkusme připravit vynikající levandulový sirup plný vůně, chuti a vitamínů. Není to složité a výsledek ocení každý, kdo ochutná.

Pěstování levandule se u nás v posledních letech rozmáhá a s tím přichází na řadu také jednoduchá, ale důlažitá otázka: co s ní? Tato bylinka naštěstí nabízí mnoho možností zpracování od prostého usušení na okrasu, přes přísadu do pečení, výrobu léčivých tinktur nebo přísad do koupelí až například po přípravu lahodnéo sirupu. A právě na něj se dnes zaměříme. Jak na to?

Jednoduchý a dobrý recept

Tradiční francouzský recept na levandulový sirup je poměrně jednoduchý a jeho základ je podobný jako příprava ostatních sirupů. Není snad ani potřeba připomínat, že hlavní surovinou je i v tomto případu cukr, který je potřeba nejprve důkladně rozpustit ve vodě. Poměr cukru a vody bychom měli zachovat stejný, tedy na jeden díl cukru odpovídající množství vody, pokud nechceme mít sirup ve výsledku příliš sladký. Kdo by ale preferoval opravdu sladkou šťávu, zvolí dvojnásobné množství cukru.

Levandule: krásná, zdravá a voňavá bylinka Zdroj: Pixabay

Sirup je na světě

Po dokonalém rozpuštění vznikne poměrně hustá tekutina, se kterou budeme pracovat dál. Přichází čas na dochucení prozatím jen cukrového sirupu. Budeme ale pokračovat se zahřátou směsí. Právě v tuto chvíli tak přichází ten pravý čas na přidání levandulových květů a zahřátí až k bodu varu. Po několika minutách hrnec z plotny odstavíme a levanduli v sirupu necháme louhovat po celou dobu chladnutí sirupu. Není žádný problém nechat levanduli v hrnci až do druhého dne. Nakonec tekutinu přecedíme ideálně přes plátýnko a přelijeme do sklenic, které důkladně uzavřeme, aby sirup dlouho vydržel. Otevřenou lahev pak uchováváme v lednici.

Citron ano, nebo ne?

K vůni i chuti této úžasné bylinky se výborně hodí citronová šťáva. Kdo by tedy nechtěl vyrábět sirup jen a pouze ze samotné levandule, může do sirupu přidat také právě vymačkaný citron a lžičku kyseliny citronové, a to v množství podle vlastní chuti. Je ale samozřejmé, že citron lze přidat až nakonec při ředění sirupu do hotové šťávy.

Dobrý a navíc zdravý sirup

Pustit se do výroby domácího levandulového sirupu je určitě dobrá volba. Nejenže si připravíme vynikající osvěžení na teplé letní prázdninové dny, ale i přes velké množství použitého cukru půjde o celkem zdravou záležitost. Levandule je léčivá bylina, od které můžeme čekat opravdu hodně. Kromě toho, že má uklidňující účinek na pocuchané nervy a dokáže alespoň částečně pomoci se stresem, v organismu působí také protizánětlivě.

