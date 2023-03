Prošívaná deka: Babiččina rychlá buchta z plechu za pár korun chutná každému

Čas na rozšíření obzorů v rámci moučníků se najde vždycky! Nyní jsme pro vás oprášili starý recept, který milovaly naše babičky. Nazývá se prošívaná deka. Tahle deka vás sice nezahřeje v chladných večerech, ale určitě si na ní pochutnáte.

Po dobrém obědě následuje chvilka odpočinku s kávou a nějakým moučníkem. Prošívaná deka však není ledajaká buchta! Jak se říká, v jednoduchosti je krása, a to v tomto případě je naprosto přesné vyjádření. Kakaové těsto prolité tvarohovou náplní vykouzlí mřížku, která je už na první pohled k nakousnutí. Nechte linout vůni buchty během pečení celou kuchyní!

Prošívanou deku můžete připravit také podle video receptu, kde je postup podrobně ukázán:

Rychle hotové těsto

Hrnkové buchty patří k těm nejlepším a ani tahle není výjimkou. Připravte si na těsto 2 hrnky polohrubé mouky, po jednom hrnku cukr moučku a mléko, půl hrnku oleje, 2 vejce, vanilkový cukr, prášek do pečiva a 2 lžíce kakaa. Veškeré ingredience smíchejte dohromady. Vzniklé těsto nalijte do předem máslem vymazaného a moukou vysypaného plechu nebo do plechu vyloženého pečicím papírem.

Náš tip: Pro krásně nadýchaný korpus vyšlehejte nejdříve vejce s cukrem, které poté přidejte k ostatním surovinám.

Čokoládové těsto můžete nalít do pekáče i do formy na dort. Zdroj: shutterstock

Tvarohová náplň buchty

Promíchejte 500 g měkkého polotučného tvarohu, jeden vanilkový puding, 2 lžíce cukru a trochu mléka. Směs přelijte do cukrářského sáčku, kterým stříkejte náplň do těsta ve tvaru mřížky. Připravenou buchtu dejte péct do předem vyhřáté trouby při teplotě 170 °C na 35-40 minut. Před vyndáním zkontrolujte pomocí špejle, zda je buchta všude udělaná.

Buchta s mrkví

Prošívanou deku můžete připravit i zdravějším způsobem. Do ingrediencí zakomponujte hrnek nastrouhané mrkve a citronovou kůru. Pro lepší chuť přidejte ještě jednu lžíci hnědého rumu. Klasický cukr lze nahradit třtinovým a polohrubou mouku zase moukou z dvouzrnky. Vyzkoušejte klidně obě varianty a sami se rozhodněte, která vám víc zachutná!

Nastrouhaná mrkev buchtu zcela vylepší. Zdroj: New Africa / Shutterstock.com

Péřová buchta

Když už jsme u té deky, vyzkoušet můžete také buchtu péřovou. Nejdříve uvařte pudink podle návodu na obalu z litru mléka a dvou vanilkových nebo kakaových pytlíků pudinkového prášku. 4 vejce vyšlehejte s 200 g moučkového cukru. Poté přidejte 100 ml oleje a 200 g hladké mouky s kypřicím práškem do pečiva. Hotové těsto nalijte na předem vymazaný a vysypaný plech. Polijte horkým pudinkem a dejte péct do trouby předehřáté na 250 °C. Ihned stáhněte teplotu na 200 °C a pečte 15 minut. Hotovou buchtu potřete zakysanou smetanou a posypte skořicovým cukrem.

