Nejlevnější a skvělá buchta: Celý plech do třiceti korun a jen se po ní zapráší

Připravit vláčný a chutný moučník, kterým se zavděčíte všem, může být leckdy poměrně náročné, a to nejen časově, ale také finančně. Naštěstí existuje mnoho receptů, podle nichž se můžete dopracovat vytoužených výsledků a ušetřit přitom desítky minut i korun. Zkuste třeba voňavou perníkovou buchtu, kterou hravě zvládnete připravit i v časech, kdy nemáte zrovna na rozhazování a do výplaty je daleko.

Vaření a pečení se v dnešní době může pořádně prodražit. Ceny základních surovin neustále rostou a spousta lidí pak přemýšlí nad tím, co vůbec svým blízkým naservírovat, aby ukojili jejich chuťové pohárky i s menším rozpočtem. Vůbec nejdražšími ingrediencemi při pečení bývají vejce. Leckdo by si mohl pomyslet, že upéct dokonalý koláč nebo bábovku bez vajec je takřka neuskutečnitelné. Jenže opak je pravdou. Vejce se totiž dají skvěle nahradit.

Vejce v těstě skvěle nahradí rozmačkaný banán. Zdroj: Elena Shashkina / Shutterstock

Čím nahradit vejce při pečení

Vejce slouží jako pojivo a způsobují tedy, že se moučníky po upečení nijak nerozpadávají. Málokoho by tedy napadlo, že je pečení možné bez nich. Ale jde to! Existuje hned několik cenově dostupných variant, jak vejce při pečení nahradit. Tou nejznámější je pravděpodobně banán. Malý banán, případně půlka velkého banánu, vydá za jedno vejce. Obdobně ale funguje i jiné ovoce. Například nastrouhaná jablka nebo jablečné pyré, přičemž 5 lžic jablečného pyré smíchaných s jednou lžičkou prášku do pečiva spolehlivě nahradí jedno celé vejce.

Pokud ale doma nemáte vejce, banány nebo jablečné pyré, stále máte šanci upéct dokonalý moučník. A postačí vám k tomu pudinkový prášek. Jedno vejce v těstě zastoupí jedna lžička pudinkového prášku s jednou lžičkou oleje. Právě tento krok se nesmírně hodí u nejrůznějších buchet a bábovek. Protože taková bábovka s přídavkem vanilkového pudinkového prášku je naprosto božská! Obdobně vám pomůže také škrob.

V neposlední řadě dokáže i obyčejná hladká mouka zastoupit vejce. Stačí dvě lžíce mouky smíchat se dvěma lžícemi vody, dvěma lžícemi oleje a jednou lžicí prášku do pečiva. Takto připravená směs bude v těstě pracovat úplně stejně jako jedno vajíčko.

Úžasná perníková buchta za pár korun

Perníkovou buchtu můžete nakonec poprášit moučkovým cukrem. Zdroj: Shutterstock.com / Marie C Fields

Budete potřebovat:

3 hrnky polohrubé mouky

2 hrnky mléka

3 lžičky hořkého kakaa

2 hrnky cukru krystal

6 jablek

1 balíček kypřícího prášku do perníku

1/2 hrnku oleje

Postup:

V první řadě si nachystejte jablka. Ty můžete oloupat, ale nemusíte. Závisí čistě na vás, zda by vám slupky případně v buchtě vadily či nikoliv. Jablka zbavíme jádřinců a nastrouháme je na struhadle. Ve větší míse si rozmícháme mléko, cukr a olej. V jiné míse spojíme kypřící prášek do perníku s kakaem a moukou, kterou následně za stálého šlehání vmícháme do mléčné směsi. Všechno společně vypracujeme v řidší těsto, do nějž nakonec přidáme také nastrouhaná jablka a dobře promícháme.

Olejem nebo jiným tukem si vymažeme hlubší plech a vysypeme jej moukou, případně jej vyložíme papírem na pečení. Těsto nalijeme do plechu, který vložíme do trouby předehřáté na 200 °C a buchtu pečeme zhruba 20 minut. Takto připravená buchta díky obsaženým jablkům vydrží vláčná i několik dní, i když díky své lahodnosti u vás doma jistě vydrží jen pár hodin!