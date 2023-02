Levná domácí paštika do sklenic: Za pár korun zásoba až do jara

U nás se proslavila hlavně májka nebo játrovka. Paštika je lahodné jídlo, v našich končinách bohužel jsou však levnější verze vyráběny z ne příliš kvalitních surovin a ty kvalitnější exempláře jsou zase cenově méně přijatelné. Lahodnou paštiku si však velmi jednoduše můžete připravit v pohodlí domova. Za pár korun a zásoby si můžete udělat až do jara!

Velké oblibě se těší ve Francii, kde se jim říká pâté, setkat se ale můžete i s označením parfait. Jsou lahodné, rozplývají se na jazyku a napěchované lahodnými ingrediencemi, které k sobě ladí do poslední chuti.

Paštika je skvělé variabilní jídlo, které neomrzí. Můžete při její výrobě použít nejrůznější koření a bylinky. Až se přehoupnete přes základní recept a budete chtít paštiku povznést o něco výš, můžete jí zkusit dodat neotřelou chuť třeba i kapkou alkoholu.

Jakmile jednou ochutnáte domácí paštiku, jinou už nebudete chtít. Zdroj: shutterstock

Základní ale vymazlený recept na paštiku

Poctivá paštika z čerstvých surovin je sama o sobě lahůdka. Játra jsou navíc bohatým zdrojem železa a také obsahují vitaminy skupiny B i důležitý vitamin B12, který je velmi důležitý při krvetvorbě. Pochlubit se mohou i vysokým obsahem vitaminu A, skvělého antioxidantu zodpovídajícího za správný vývoj buněk sliznic, zraku a imunity. Kromě jiného játra obsahují ještě zinek, měď a chrom. Není tedy třeba zdůrazňovat, že játra by se v našem jídelníčku měla pravidelně objevovat a domácí paštika bez éček a jiných neřestí, je jednou z možných způsobů, jak je do života zařadit.

Pojďte se podívat na video, jak na tu nejjednodušší, přesto lahodnou paštiku:

Játra jsou vždy vhodnější z mladých zvířat. Je to z toho důvodu, že se v nich nestihnou nashromáždit škodlivé látky, které játra přirozeně z organismu vychytávají. Ideální jsou játra krůtí nebo kuřecí z farmového chovu. Sáhnout můžete i po vepřových, počítejte ale s výraznější chutí, která nemusí sedět každému.

Pokud máte nepřilnavou pánev, orestujte játra nasucho, tuku bude v receptu ještě dost. V případě, že nemáte nepřilnavou pánev, přidejte pod maso trošku oleje. Mezitím si pokrájejte špek na malé kostičky. Nakrájejte i cibuli, s velikostí kostiček si nelámejte hlavu, směs se bude na závěr mixovat.

Do receptu volte vždy játra z mladého zvířete. Zdroj: shutterstock

Dokonalá kombinace chutí

K játrům do pánve přidejte špek a nakrájenou cibuli. Špek uvolní lahodnou chuť a cibule dodá typické nasládlé aroma. Chuť doladí nasekaný česnek a tymián. Ten buď dejte sušený, bývá výraznější, takže jej stačí menší množství, anebo můžete použít čerstvou bylinku. Do řádně orestované směsi vložte kostku sádla. Osolte a opepřete podle chuti.

Játra pořádně orestujte na pánvi. Zdroj: shutterstock

Paštiku důkladně rozmixujte dohladka

Připravenou směs vložte do kutru nebo do mixéru a rozmixujte dohladka tak, aby ve směsi nebyly hrudky. Nelekejte se, že je paštika příliš tekutá, v chladu ztuhne a díky sádlu pak bude snadno roztíratelná. Naplnit jí můžete jelení hřbet vyložený plátky slaniny, pak ji ale budete muset spotřebovat do několika dní.

Lepší variantou je uchovávat paštiku ve skleničkách. Pak vám vydrží i měsíce. Připravte si menší skleničky třeba od marmelád. Řádně je sterilizujte, aby v nich nebyly žádné bakterie a naplňte je ještě horkou paštikou, tak aby nebyly zcela plné. Na vrch přijde ještě alespoň půl centimetrová vrstva rozpuštěného sádla. Dobře zavíčkujte a skladujte v temnu a chladu.

