Levná a vynikající jídla do padesáti korun pro celou rodinu

Mnozí mají za to, že připravit dobré a syté jídlo, které bude chutnat celé rodině, vyžaduje nejen mnoho práce, ale také peněz. Naštěstí tomu tak ale v žádném případě není! Některé pokrmy stojí jen pár korun a na vašem stole mohou vonět již pár minut po zahájení jejich přípravy. Zkoušeli jste už brambory na paprice, bramborovou pizzu nebo špagety s domácí rajčatovou omáčkou?

Zná to snad každý. Do výplaty daleko a vy přemýšlíte, jaký pokrm rodině připravit, aby vyšel jen na pár korun, ale zároveň všem chutnal a nikdo nad ním neohrnoval nos. Zapomeňte přitom na klasické pečené brambory, kterými už nikoho nepřekvapíte, špagety s kečupem anebo namazaný chleba. I menší rozpočet nabízí nepřeberné množství chutných receptů. Nebojte se upustit uzdu fantazii, buďte kreativní a věřte, že můžete skutečně připravit vydatnou a chutnou večeři pro celou rodinu. A to dokonce i jen s padesátikorunou v kapse!

Brambory na paprice

Brambory na paprice jsou rychlé a skvělé! Zdroj: Shutterstock

Budete potřebovat:

1 kg brambor

2 velké cibule

sádlo nebo olej

lžičku kmínu

lžičku sladké mleté papriky

125 ml mléka nebo smetany

1 lžíci mouky

sůl

pepř

Postup:

V první řadě si nakrájejte cibule najemno, oloupejte a na kolečka nakrájejte brambory. Poté v hrnci nebo hlubší pánvi rozehřejte olej či sádlo a nechte na něm cibuli zesklovatět. Zasypte cibuli paprikou, kmínem a nechte krátce prohřát, aby se koření rozvonělo. Poté přidejte brambory. Všechno zalijte zhruba jedním a půl šálkem vody a nechte dusit do doby, než budou brambory měkké a voda se vypaří. Následně si rozmíchejte mléko nebo smetanu se lžicí mouky a směsí brambory zalijte. Všechno společně povařte a na závěr osolte a opepřete.

TIP: Takto připravené brambory můžete ještě přendat na pekáček, zasypat sýrem a dát na chvíli zapéct do trouby.

Bramborová pizza

Bramborová pizza není sice křupavá, ale milovníky pizzy přesto nadchne. A nejen je. Zdroj: Shutterstock

Budete potřebovat:

750 g moučnatých brambor

2 lžíce olivového oleje

sůl

pepř

Postup:

Brambory i se slupkou dejte vařit do osolené vody a vařte je do té doby, dokud nebudou měkké. Poté je slijte a ještě horké se je snažte oloupat. Následně je rozmačkejte na kaši a nechte krátce zchladnout. Dochuťte je solí a pepřem a vmíchejte do nich dvě lžíce olivového oleje. Pak s pomocí lžíce rozmačkané brambory přesuňte buď do formy na pizzu nebo na plech vyložený papírem na pečení. V tomto případě se z nich snažte vytvarovat kruh.

Takto je pizza připravená na pokladení vašimi oblíbenými surovinami. Můžete ji potřít kečupem, ozdobit jí šunkou, sýrem, žampiony anebo cherry rajčátky. Fantazii se zkrátka meze nekladou. Následně pizzu vložte do trouby vyhřáté na 200 °C a pečte asi 20 minut.

Bramborová pizza není pizzou v pravém slova smyslu. Zdaleka není tak křupavá jako pizza klasická, i tak je ale nesmírně chutná. Tento pokrm je velmi oblíbený v jižní Itálii.

Domácí rajčatová omáčka s těstovinami

Místo kečupu si raději připravte svou omáčku. Zdroj: Shutterstock

Budete potřebovat:

1 cibule

2 stroužky česneku

2 lžíce oleje

2 plechovky sekaných rajčat

1 lžičku oregana

1 lžičku bazalky

sůl

pepř

cukr

Postup:

Na oleji si osmažíme najemno nakrájenou cibuli a po chvíli k ní přidáme také na tenké plátky nakrájený česnek. Všechno společně krátce zarestujeme a následně zalijeme rajčaty z plechovky. Přisypeme oregano, bazalku a trochu soli. Omáčku vaříme zhruba 10 minut na mírném plameni.

V závěru do ní můžeme přidat nasekanou čerstvou bazalku, dochutíme solí, pepřem a případně také cukrem. Hotovou omáčku smícháme s uvařenými těstovinami a podáváme.

Špecle se zelím a uzeným masem

Špecle s uzeným a zelím jsou bezkonkurenční. Zdroj: Shutterstock

Budete potřebovat:

3 vejce

1/2 litr mléka

lžičku soli

100 ml perlivé vody

mouku dle potřeby

100 g uzeného masa nebo slaniny

1 větší cibuli

250 g kysaného zelí

olej

Postup:

Nejprve si připravíme těsto. Ve větší míse rozmícháme společně vejce, mléko, perlivou vodu a sůl. Následně ke směsi začneme přisypávat mouku, a to tak dlouho, dokud nevznikne polotuhé těsto. Podobné tomu například na halušky. Ve větším hrnci přivedeme k varu větší množství vody a protlačíme do ní těsto přes cedník na halušky nebo na špecle. Pokud jej doma nemáte, můžete si část těsta přendat na prkénko a rychlými pohyby z něj s pomocí nože těsto odtrhávat a rovnou házet do vody. Hotové špecle poznáte tak, že vyplavou na povrch. Z vody je vyjměte a vložte do mísy. Každou dávku promíchejte s trochou oleje, aby se špecle neslepily.

Poté si na oleji zpěňte najemno nakrájenou cibuli, přidejte k ní na malé kostičky nakrájené uzené nebo slaninu, nechte vyškvařit tuk a poté do pánve přidejte také kysané zelí. Všechno společně prohřejte a v úplném závěru připravenou směs vmíchejte do hotových špeclí.