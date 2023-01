Tento muž připraví bagetu z benzinky za třetinu její ceny. Chutná mnohem lépe

Chystáte se na výlet, ale bojíte se, že dostanete po cestě hlad? Obložená bageta je skvělá svačina, která vás nasytí. Nekupujte si však tu drahou na benzince. Připravte si ji doma během 10 minut. Ušetříte, a ještě si na ní mnohem víc pochutnáte!

Jistě každý zná lákavé bagety, které se nabízejí na benzinových pumpách. Jejich cena už tak lákavá ale není. Pokud se vydáte na cestu, připravte si obloženou bagetu doma. Všechny potřebné ingredience zakoupíte v obchodě levněji, než když byste zakoupili již hotovou bagetu. Jak na to, případně jak si obloženou bagetu ještě vylepšit?

Bageta nejen na cesty

Totožná bageta jako z benzinky? Ve videu můžete vidět, jak jednoduše ji připravíte a co vše na to budete potřebovat:

Nevadí, jestli se zrovna nechystáte na žádný výlet, jelikož obložená bageta dokáže skvěle nahradit i oběd. Pokud ho tedy zrovna nestíháte uvařit, sáhněte po kvalitnějších ingrediencích, které vylepší klasickou obloženou bagetu. Mezi ně patří především maso, které dodá bagetě grády!

Šťavnatost díky omáčce

Základem všech baget je nějaký dip nebo alespoň máslo. Aby však nebyla bageta příliš suchá, je dobré přidat nějaký druh omáčky. Sáhnout můžete po majonéze, hořčici, tatarce, sójové omáčce, pestu nebo i jakémkoliv druhu oleje. Zkrátka použijte do bagety to, co najdete u vás doma.

Bagetu lze naplnit také bramborovým salátem nebo hotovými pomazánkami. Zdroj: Shutterstock

Klasická obložená bageta

Nejenže výhodou domácí obložené bagety je nižší cena, ale také si ji můžete více naplnit nebo některé suroviny pozměnit či vynechat, pokud je nemáte rádi. Na klasickou obloženou bagetu budete potřebovat šunku, sýr, jedno vejce, kyselou okurku, ledový salát, tatarku a samozřejmě čerstvou bagetu. Tu všemi ingrediencemi naplňte a sami uznejte, že to je mnohem lepší než ta kupovaná z benzinky.

Pro milovníky salámu

Podobně, jako klasickou obloženou bagetu, můžete udělat i salámovou. Na tu však budete potřebovat kolečka salámu, majonézu, sýr eidam, čerstvou nebo kyselou okurku, rukolu a čerstvou bagetku. Pokud máte doma toustovač s nástavcem na panini, pak hotovou bagetu můžete ještě na chvilku zapéct. Určitě tím nic nezkazíte! Jestliže máte raději čerstvou bagetu nebo nechcete v autě tolik drobit, pak tento krok vynechte.

Odlehčená verze obložené bagety je s rajčaty a mozzarellou uvnitř. Zdroj: Shutterstock.com / iMarzi

Sýrový tip

Dáváte přednost sýrům před šunkami a salámy? Pak si připravte bagetu se třemi druhy sýrů! Rozkrojte bagetu napůl, namažte omáčkou a pokládejte do ní plátky ementálu, camembertu a čedaru. Skvělým doplňkem na závěr jsou sušená rajčata, která nadchnou opravdu každého!

