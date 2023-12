Znáte recept na skvělou vánočku, která vám nezruinuje peněženku, a přesto je vynikající a vláčná? Vyzkoušejte recepturu od Marie Janků-Sandtnerové. Jednoduchá, ale poctivá vánočka patří na každý sváteční stůl a tahle vás určitě nezklame.

Vánočka nesmí chybět!

Vánočky jsou součástí české tradice už stovky let. Patří k jedněm z nejstarších vánočních pokrmů, které patřily na stůl nejen šlechty, dvořanů či vysokých úředníků. Časem si sladké kynuté pečivo našlo cestu i na stoly všech ostatních a recepty na přípravu se z cechu pekařského rozšířily i do všech chalup. Do výčtu nutných ingrediencí se dostaly i mnohé další, které byste ve starých receptech jen marně hledali.

Jaký recept máte doma vy? O tajemství vynikající vánočky se s vámi podělí i Josef Maršálek, který babiččin recept ve svém provedení představil i v tomto příspěvku na YouTube kanálu Českého rozhlasu.

Vánočky se dělaly všelijaké

Jaké asi byly první vánočky? Patrně se velmi lišily od těch, které známe dnes. Dokonce se říká, že původní pletených bochník pečiva našel inspiraci v čísle 8, které je také symbolem nekonečna. Jiný výklad tvrdí, že pletená vánočka má připomínat obilný klas a tedy úrodu. Dokonce prý je nutné, aby byla z devíti pramenů symbolizujících 4 živly, rozum, vůli, cit a pak také lásku a štěstí.

Co to má všechno znamenat? Tradice a historie dlouhá jako písnička se léty měnila a stejně tak i receptura. Neumíte uplést vánočku z devíti pramenů, určitě to nevadí a pokud vám na tom záleží upleťte cop ze čtyř pramenů, položte na něj druhý ze tří a poslední cop stočte jen ze dvou. Když pak copy na sebe položíte, zafixovat na místě je můžete dvěma nebo třemi párátky či špejlemi, které po upečení vytáhnete.

Vánočce dejte čas pořádně několikrát vykynout a troubu dobře předehřejte.

Recept na levnou, ale vynikající vánočku

Jestli je vánočka máslová, poctivá, taková nebo maková není důležité. Jen aby byla chutná! Levnou a vynikající vánočku si můžete připravit podle receptu vážené a vyhlášené kuchařky i učitelky Marie Janků-Sandtnerové.

Na malou vánočku zadělejte kvásek z 20 g droždí, dvou lžic vlažného mléka, špetky cukru a špetky mouky. Kvásek nechejte přikrytý utěrkou vzejít na teplém místě a mezi tím promíchejte suché ingredience. Budete potřebovat 400 g směsi hladké a polohrubé mouky, 70 g moučkového cukru, špetku soli, citronovou kůru z jednoho chemicky neošetřeného citronu.

Do suchých ingrediencí vlijte kvásek, trošku promíchejte a přidejte hrnek vlažného mléka a 60 g rozpuštěného másla a vše dobře propracujte. Pak přidejte ještě 40 g mandlových lupínků, 60 g rozinek nebo sultánek, obé do těsta dobře zapracujte a nechejte těsto řádně vykynout.

Až začnete s těstem pracovat, zase trochu slehne, ale to nevadí, protože jej necháte znovu kynout po zpracování. Rozdělte těsto na požadovaný počet pramenů, zapleťte je a případně navršte jednotlivé copy na sebe na pečicím papírem vyložený plech.

Nechejte znova kynout a mezi tím zahřejte troubu na 200 °C. Před vložením vánočky do trouby jí potřete rozšlehaným vajíčkem a pečte, dokud nezrůžoví čili zhruba 5 minut. Pak snižte teplotu na 175 °C a pokračujte v pečení, dokud není krásně hnědá, a hlavně propečená uvnitř. To pro jistotu zkontrolujte zapíchnutím špejle.

Aby se vánočka povedla, nespěchejte, těsto nechejte pokaždé pořádně vykynout a troubu mějte dostatečně předehřátou.

