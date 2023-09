Máte doma spoustu jogurtu a přemýšlíte co s ním? Jogurt je skvělá potravina, kterou lze použít mnoha způsoby. Povíme vám, co s ním můžete udělat, abyste si připravili jednoduchá, ale chutná jídla, která vás i strávníky mile překvapí.

Jogurtové těsto

Co že to je za pokrm? Proč lít jogurt do vroucí vody? Podívejte se na toto video a hned vám to bude jasné. Příprava jogurtového těsta trvá chviličku, a tak za pár minut vykouzlíte chlebové placičky, které můžete obložit sýrem, uzeninou či zeleninou nebo si je dát na sladko třeba s povidly či medem. O tento recept na přípravu jogurtového těsta se s vámi podělil YouTube kanál Simple, Fast and Delicious:

Lívanečky z jogurtu

Pokud vás napadá, že můžete z jogurtu prostě jen udělat palačinky, i to je možné, ale budou se trhat. Proto udělejte raději jen menší lívanečky, ty budou držet lépe.

Skvělá příloha

Jogurt je také základem okurkového salátu tzatziki. Na přípravu postačí dobrý hustý jogurt, propasírovaný česnek, nastrouhané salátové okurky, troška nastrouhaného muškátového oříšku, nasekaný čerstvý kopr, sůl a pepř. Je to skvělá příloha ke grilovaným masům i lehký oběd v horkém dni a třeba i k těm chlebovým placičkám z jogurtového těsta.

Tzatziky jsou buď příloha, dip či samostatný salát.

Jogurtový dortík à la cheesecake

Jen z několika málo ingrediencí si může také upéct jednoduchý jogurtový dortík, kterému sluší navrch porce ovoce či trocha medu. Sníst jej můžete jako velkou krémovou palačinku nebo prostý cheesecake.

Tento recept je neuvěřitelná rychlovka a jediné, co vám může zabrat čas, je vyšlehání bílků. Mějte proto po ruce mixér s metličkami ke šlehaní.

Jen z několika málo ingrediencí si může také upéct jednoduchý jogurtový dortík

Začněte tím, že troubu předehřejete na 180 °C a dortovou formu vyložíte pečicím papírem.

Ze čtyř vajec oddělte bílky a žloutky. Bílky vyšlehejte do pevného sněhu a žloutky smíchejte s jedním a půl hrnkem hustého jogurtu.

Pokud chcete, můžete nyní vznikající těsto ochutit lžicí medu, vanilkovým extraktem nebo citronovou kůrou. Do směsi přesejte 5 lžic kukuřičného škrobu, pokud jej nemáte, můžete jej nahradit pudinkovým práškem. Směs dobře promíchejte a na závěr do ní zabalte i vyšlehaný sníh.

Těsto nalijte do formy a pečte zhruba hodinu až vršek zezlátne. Pokud vám později vršek splaskne a zkrabatí, ničemu to neuškodí. Je to daň za absenci kypřidel.

Dezert se dá jíst ještě teplý ochucený ovocem, medem nebo skořicí. Nebo můžete zkusit počkat a sníst jej jako jemný jogurtový zákusek.



