Linda Hájíčková 26. 11. 2023 7:00 clock 3 minuty video

Co by to bylo za Vánoce bez vánočního cukroví? Pokud nechcete utrácet příliš mnoho peněz za tyto sladké pamlsky, nechte se přesvědčit několika jednoduchými recepty, které neobsahují žádné drahé suroviny. S nimi krásně ozdobíte talíře, a to do jedné stovky!

Všichni chtějí udělat na Vánoce radost svým blízkým pěknými dárky, které ovšem nejsou vůbec zadarmo. Snažíme se tak ušetřit všude, kde se dá. Předražené potraviny nás nutí přemýšlet, zda má pečení cukroví vůbec cenu. Vánoce si však bez něho nedokážeme už ani představit, a proto si letos upečte druhy, které chutnají fantasticky, a přitom nestojí celé vaše jmění! Připravte si tradiční rumové kuličky podle video receptu na YouTube, na kanálu Toprecepty: Zdroj: Youtube Sněhové pusinky Toto křehké cukroví se připravuje z pouhých dvou ingrediencí, a to z vaječných bílků a moučkového cukru. Postup je velmi jednoduchý a zvládne ho i nešika. Stačí z dvou bílků vyšlehat tuhý sníh, do kterého poté postupně přidávejte 140 g moučkového cukru. Sladký sníh přemístěte do nádoby v horké vodní lázni, kde opět šlehejte, dokud sníh dokonale nezhoustne. Vychladlou směs vložte do zdobícího sáčku, kterým tvarujte na plechu vyloženém pečicím papírem malé pusinky. Plech následně vložte do mírně vyhřáté trouby a pečte zhruba 45 minut. close info Elenglush / Shutterstock.com zoom_in Sněhové pusinky jsou lehké oproti klasickému vánočnímu cukroví. Vanilkové rohlíčky Na štědrovečerní tabuli by neměly chybět ani tradiční vanilkové rohlíčky. Ze 2 hrnků hladké mouky, 4 lžic cukru, kostky másla nebo tuku na pečení a 1,5 hrnku mletých ořechů zadělejte těsto, které dejte do lednice uležet. Z vychladlého těsta vytvarujte malé rohlíčky, kterými vyskládejte plech. Pečte v rozehřáté troubě na 180 °C kolem 10 minut do růžova. Jakmile je z trouby vyndáte, obalte je v moučkovém cukru, dokud budou horké. Arašídové cukroví Místo klasického lineckého cukroví můžete vyzkoušet levnější variantu, které se přezdívá arašídové cukroví. 125 g nesolených arašídů rozemelte a smíchejte s jedním žloutkem a po 125 g moučkovým cukrem, hladkou moukou a máslem. Hotové těsto nechte v lednici do druhého dne odpočinout. Poté, stejně jako u lineckého, rozválejte z těsta plát, ze kterého vykrajujte vánoční tvary. Pečte v troubě při teplotě 175 °C do růžova. Upečené arašídové cukroví slepujte dohromady nejlépe malinovou nebo rybízovou marmeládou. close info Profimedia zoom_in Arašídové cukroví můžete také namáčet v rozpuštěné čokoládě. Kokosky Velmi snadným cukrovím, na které potřebujete pouze 3 ingredience, jsou kokosky. Smíchejte dohromady 2 vejce, 150 g moučkového cukru a 200 g strouhaného kokosu. Směs poté po lžičkách dávejte na plech vyložený pečicím papírem. Kokosky pak už jen stačí péct při nízké teplotě dorůžova. Raffaelo kuličky Levně se dá připravit také nepečené cukroví, zejména raffaelo kuličky. Plechovku Salka smíchejte s balíčkem strouhaného kokosu. Připravenou směs vložte do lednice, kde ji nechte vychladnout. Druhý den tvarujte ze směsi malé kuličky s oloupanou mandlí ve středu. Hotové kuličky vkládejte do malých papírových košíčků. Související články close Vaření a recepty Už nikdy tuhé cukroví: S tímto jednoduchým trikem bude stále krásně vláčné video close Domov a bydlení Kdy byste měli začít s vánoční výzdobou? Toto je nejoblíbenější termín video Zdroje: bydlimekvalitne.cz, magazin.recepty.cz, tn.nova.cz

