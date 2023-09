Nejlevnější těsto na domácí štrúdl. Hotové bleskem a chutná fantasticky

Jablečný závin nebo chceme-li prostě štrúdl je klasika, kterou si jen těžko nechá ujít kterákoliv rodina. Jde o těsto naplněné jablečnou směsí a je jen a jen na nás, jaký zvolíme základ a čím dochutíme náplň. Stejně jako třeba vánoční salát je i štrúdl tajemstvím každé rodiny a můžeme se jen přít o tom, který je ten opravdu nejlepší. Každopádně neuškodí vyzkoušet i nový recept, třeba právě ten úplně nejjednodušší a také nejlevnější.

Jablečný závin zná lidstvo zdánlivě od počátku věků. I když tomu tak sice samozřejmě není, jde o skutečně tradiční pokrm, k němuž byl první zapsaný recept pořízen již na konci sedmnáctého století a uchovávají jej ve Vídni. Odborníci na gastronomii ale předpokládají jeho ještě mnohem hlubší historii, kterou mnozí dokonce spojují s Otomany, tedy v podstatě s Turky. Za svůj jej ale považují nejen v Rakousku nebo Maďarsku, ale samozřejmě také v Německu nebo právě u nás, v Česku. Každý má vlastně kus své pravdy a kus své zásluhy na jeho podobě a chuti. Nemá cenu se přít, lepší je péct a hlavně ochutnávat.

Zkuste připravit štrúdl třeba podle tohoto videa na YouTube (kanál Jana C.):

Nemusí být drahý

Jak na ten nejlevnější, ale přesto vynikající štrúdl? Trik je samozřejmě v těstě, protože cenu jablek jen těžko ovlivníme, pokud tedy nemáme to štěstí v podobě vlastní zahrady s jabloní. I když mnozí pečou štrúdl z listového těsta, je zde ještě mnoho dalších variant, jako třeba těsto s bílým jogurtem. Na jeho přípravu stačí 300 gramů hladké mouky, 150 gramů Hery nebo jiného tuku na pečení, 120 gramů bílého jogurtu, 1 žloutek (může být i celé vejce) a špetka soli. To je všechno a můžeme prozradit, že se bílý jogurt dá dokonce nahradit pár kapkami vody, to pro případ, že bychom chtěli mít těsto ještě prostší. I tak zůstane vynikající.

Jednoduše smíchat

Postup přípravy těsta je pak tak jednoduchý, že snad ani jednodušší být nemůže. Všechny ingredience zkrátka smícháme a s trochou ruční práce vytvoříme hladké těsto, které necháme přibližně půl hodiny odpočinout v lednici. To je přesně ta doba, kterou můžeme využít k oloupání a nastrouhání jablek, jež použijeme na náplň. V tuto chvíli může přijít na řadu vaše fantazie. Co všechno do jablečného závinu přidáváte?

Mnozí používají listové těsto, my máme ale ještě levnější variantu Zdroj: Pixabay

Co do náplně?

Mohou to být jablka samotná, jen okořeněná skořicí, trochu oslazená a posypaná maličkou hrstí strouhanky, aby z nich nevytekla šťáva. To je základ, který vlastně sám o sobě bude stačit. Pak se ale v mnoha rodinách těší také na rozinky nebo ořechy, které kuchařky do štrúdlu přidávají, někde dokonce přikápnou trošku rumu, jinde místo již zmiňované strouhanky používají nadrcený nebo nastrouhaný perník. Všechny varianty jsou vynikající, záleží jen na chuti a také zvyku každé rodiny.

Trik s vidličkou

Pak už nezbývá nic jiného než těsto rozdělit na dvě poloviny, každou rozválet na placku o délce plechu a šíři tak akorát na trojí přeložení, doprostřed rozprostřít náplň a ze všech stran dobře zavřít, aby šťáva nevytekla. Je hotovo.

Ať už se rozhodnete pro jakýkoliv závin, na jedno zapomenout nesmíte. Ještě než půjde štrúdl do trouby, je potřeba vidličkou na několika místech propíchnout. Proč? Při pečení by se jinak nafukoval a buď by přímo praskl, nebo by se z něj po vyndání z trouby stal poměrně nevzhledný útvar, který nikomu servírovat nechceme. Ještě jste se k pečení závinu nikdy neodhodlali? Pak je nejvyšší čas. Je to tak jednoduché, že jednodušší už to být ani nemůže a rodina bude jistě nadšená.

