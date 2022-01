Vynikající tříchodový oběd pro čtyřčlennou rodinu za 150 Kč

Nasytit celou rodinu za malý peníz může být leckdy poměrně problém. Mnozí mají za to, že s malým rozpočtem není možné vyčarovat žádný úžasný pokrm, natož pak celé tříchodové menu. Jenže to jde! A to už za pouhých 150 korun, se kterými připravíte polévku, hlavní chod a také dezert.

Uvařit chutně, kvalitně a zároveň levně není vždy tak úplně snadným úkolem. Zvláště pak, není-li výsledný pokrm určený jen pro jednotlivce, ale rovnou pro celou rodinu. Nějaký ten oběd či večeři lze i s malým finančním obnosem vykouzlit poměrně snadno a nemusí jít jen o špagety s kečupem či pečené brambory. Jenže nachystat tříchodové menu, které nikoho neurazí ani na nedělní tabuli, už není jen tak. Jeden by si pomyslel, že na vaření polévky, hlavního jídla a také dezertu bude potřeba nejen spousta času, ale také minimálně několik stovek korun. Tak to ale není. Se správnými surovinami si totiž úchvatné menu o třech chodech připravíte i za pouhých 150 korun.

Levný oběd pro celou rodinu

I když se to může zdát na první pohled nemyslitelné, i se 150 korunami v peněžence můžete připravit tři chutné pokrmy, se kterými se všem strávníkům zavděčíte. V supermarketu se jen porozhlédněte po vhodných surovinách, které se dají skvěle zkombinovat a které si spolu dobře rozumí.

Na přípravu tříchodového menu pro 4 osoby budete potřebovat:

250 g petržele s natí

300-500 g kuřecích křídel

4 jablka

500 g těstovin

2 sáčky vanilkového pudinku

1 l polotučného mléka

5 lžic oleje

50 g slunečnicových semínek

stroužek česneku

cukr

sůl

pepř

Petrželový krém s jablky

Petrželový krém chutná malým i velkým. Navíc je nesmírně snadný na přípravu. Zdroj: Shutterstock

V první řadě si vezmeme do ruky petržel s natí a listy i kořeny dobře omyjeme. Následně listy od kořenů oddělíme a necháme je uschnout na papírové utěrce. Odložíme je na později, neboť nám poslouží na přípravu hlavního chodu.

Kořeny petržele neloupeme a rovnou je nakrájíme na větší kousky. Dvě jablka oloupeme, zbavíme jádřinců a rovněž pokrájíme na kousky. Ve větším hrnci zahřejeme lžíci oleje a zlehka na něm osmahneme kořeny petržele a také jablka. Do hrnce nalijeme zhruba 2 litry vody, přidáme omytá kuřecí křídla a lehce osolíme a opepříme. Všechno vaříme zhruba 40 minut. Poté z polévky vyndáme maso a přilijeme do ní 100 ml mléka. Všechno společně rozmixujeme tyčovým mixérem a podle potřeby dochutíme. Na talíři můžeme polévku dozdobit pár lístky pokrájené petrželové natě.

TIP: Jeden kořen petržele si ještě před vařením nechte a nakrájejte jej na velmi tenké plátky. Těsně před podáváním polévky plátky osmahněte na troše olivového oleje na pánvi a na talíři jimi jednotlivé porce ozdobte.

Těstoviny s petrželovým pestem a kuřecím masem

Těstoviny s petrželovým pestem a kuřetem můžete dozdobit opraženými semínky slunečnice. Zdroj: Shutterstock

Ještě než se pustíme do přípravy hlavního chodu, vezmeme si zhruba 30 g slunečnicových semínek a namočíme je do vody alespoň na 30 minut, aby změkla. Mezitím obereme maso z křídel, které jsme vyvařili na polévku. Nať z petržele pokrájíme na menší kousky a dáme do mixéru. K petrželi přidáme také 4 lžíce olivového oleje, stroužek česneku, trochu soli a namočená slunečnicová semínka. Všechno dobře promixujeme tak, aby vzniklo jemné pesto.

Podle návodu na obalu uvaříme těstoviny a slijeme je. Na pánvi rozehřejeme trochu olivového oleje, krátce na něm osmažíme maso z křídel, přidáme pesto a ihned nato vmícháme těstoviny. Takto připravené těstoviny můžeme podávat.

TIP: Zbytek slunečnicových semínek můžeme opražit a dozdobit s nimi těstoviny na talíři.

Pudink s voňavými zkaramelizovanými jablky

Pudink se zkaramelizovanými jablka překvapí děti i dospělé. Zdroj: Shutterstock

Uvaříme si pudink v mléce přesně tak, jak uvádí návod na obalu, a dosladíme jej podle chuti. Hotový pudink nalijeme do čtyř menších misek a dáme si je stranou. Zbývající dvě jablka oloupeme, zbavíme jádřinců a nakrájíme na malé kostičky. Na pánvi necháme rozpustit zhruba 2 až 4 lžíce cukru a následně do nich opatrně vmícháme nakrájená jablka. Stáhneme plamen na minimum a necháme jablíčka v cukru povařit, aby změkla. Nakonec zkaramelizovanými jablky zalijeme pudink ve všech miskách.

Namísto pudinku s karamelizovanými jablky si můžete připravit také přímo jablečný pudink. Jeho příprava je snadná a vyjde na pár korun. Postačí vám 2 lžíce cukru, 3 jablka, 1/2 l vody, 2 lžičky mleté skořice a 1 balíček pudinkového prášky.

400 ml vody nalijte do hrnce a přidejte do ní oloupaná, jádřinců zbavená a najemno nakrájená jablka, skořici a cukr. Všechno společně povařte, dokud jablka nezměknou. Ve zbývajících 100 ml vody rozmíchejte pudinkový prášek a ten následně vlijte do hrnce s vodou a jablky. Míchejte, dokud pudink nezhoustne.