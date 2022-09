Babiččin recept na řízky, když je do výplaty daleko: Stačí dvě ingredience

Máte chuť na řízky, ale do výplaty je daleko a vám na konci měsíce už nezbývají peníze na drahé maso? Pak vyzkoušejte recept našich babiček, které si také často nemohly pravé řízky jen tak dovolit. Přišly tedy na skvělou levnou náhradu, na které si jistě pochutnáte i vy.

Chcete si pochutnat na falešných řízkách a ušetřit nemalé peníze za maso? Pak vyzkoušejte kombinaci pohanky s vejci, kterou milovaly už naše babičky a uměly z ní vykouzlit divy. Je to snadné, levné, rychlé a hlavně chutné. Pokud se bojíte, jak by na tento recept reagovaly děti, pak jim to neříkejte a uvidíte, že se budou oblizovat až za ušima.

Tyto řízky nejsou jen levným způsobem, jak nakrmit celou rodinu, ale také oblíbeným jídlem vegetariánů, kteří si na falešných řízkách s chutí pochutnávají právě třeba na Vánoce či při slavnostním nedělním obědě. No a vy si je zase můžete zkusit usmažit, když budete mít hluboko do kapsy. Jde tedy třeba i o ideální jídlo pro studenty.

Pohanka je výbornou zásobárnou minerálů a vitamínů a je vhodná pro bezlepkovou dietu. Zdroj: shutterstock.com

Pohanka je velmi zdravá obilnina

Pohanka je sama o sobě jedním z nejlepších zdrojů antioxidantů mezi obilninami. Obsahuje 12 % hodnotných bílkovin, vlákninu, vitamíny skupiny B, vitamin E, měď, zinek, vápník, hořčík a železo. Navíc je tato obilnina přirozeně bezlepková, mohou ji tak jíst i celiaci.

Pohankové řízky jsou také velmi zdravé, chutné a jednoduché. Na jejich přípravu budete potřebovat pouze dva šálky pohanky, dva a půl šálku vody, půlku velké cibule, olivový olej, jednu mrkev, tři vejce, dva stroužky česneku a strouhanku. Na studenou omáčku, kterou můžete k řízkům připravit, aby vám lépe klouzaly do krku, si připravte tři lžíce zakysané smetany, půl lžičky soli, půl lžičky tymiánu, půl lžičky sušeného kopru a půl lžičky sušeného česneku.

Již od nepaměti je panenský olivový olej považován za opravdový zázrak. V případě, že si ho dopřáváte pravidelně, skvěle předcházíte všem možným srdečním a cévním chorobám. Zdroj: shutterstock.com

Vegetariánské řízky jsou hotové bleskem

Pohanku zalijte vodou a vařte do měkka. Nechte v míse vychladnout. Mezitím si nakrájejte cibuli a na olivovém oleji (můžete ale samozřejmě použít i mnohem levnější olej slunečnicový nebo řepkový) ji smažte asi tři minuty. Mrkev nastrouhejte a přidejte ji k cibuli. Smažte další tři minuty. Do pohanky rozklepněte tři vejce a rozmixujte tyčovým mixérem. Do vzniklé směsi přimíchejte osmaženou mrkev s cibulí, osolte, opepřete a nastrouhejte či prolisujte česnek. Důkladně promíchejte. Rukama vytvořte placičky, ty z obou stran obalte ve strouhance. Smažte na oleji čtyři minuty z každé strany.

Na přípravu dipu si dejte tři lžíce zakysané smetany do misky, přidejte půl lžičky soli, tymiánu, sušeného kopru a česneku. Opepřete a pořádně promíchejte, aby se chutě spojily.