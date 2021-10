Tipy na rychlé levné podzimní večeře: Tyto ocení hlavně děti

Vymýšlet a vařit teplé večeře, které budou chutnat celé rodině, je často pěkný oříšek. Někdy to vede i k tomu, že „točíte" osvědčené recepty do té doby, než se vám „přejí". Zkuste se inspirovat a uvařit levné večeře, které jsou zdravé a budou chutnat i dětem.

Děti mají vybíravý jazýček. Milují omáčky, placičky, těstoviny, ale i pizzu a sladká jídla. Někdy je ale těžké se jim zavděčit, obzvláště, když mají „fuj" období. Uvařit zdravě, rychle a levně ale není nepřekonatelný problém. Základem je vybavená spíž, kvalitní suroviny a plán. Chybět by vám neměly těstoviny z bílé a luštěninové mouky, rýže, sterilizovaná kukuřice, fazole, hrách a loupaná rajčata. V mrazáku byste měli mít také zeleninu a ovoce pro případy, že nestíháte nakoupit čerstvé suroviny. Milujte-li maso, kupte si ho více, přebytek nakrájejte na plátky nebo nudličky, a do sáčků vložte jednotlivé porce, které nechte zamrazit. Budete tak vždy připraveni.

Kuskus se zeleninou a balkánským sýrem

Toto jídlo nesmí chybět v žádné čajovně. Je levné, jednoduché, ale dodá potřebné živiny všem členům domácnosti. Navíc se dá obměňovat podle sezóny, chuti nebo nálady. Na 4 porce budete potřebovat 360 g celozrnného kuskusu, 2 rajčata, 1 salátovou okurku, 1 konzervu sterilizovaného hrášku, kukuřice a fazolí, balkánský sýr dle chuti, olivy (možno vynechat), arabské koření nebo kari a sůl. Kuskus nasypejte do hrnce, promíchejte ho s kořením a zalijte vroucí vodou. Nechte ho pod pokličkou nabobtnat. Poté ho zamíchejte, aby nelepil a rozdělte jednotlivé porce do misek. Zeleninu nakrájejte na kostičky a hrášek s kukuřicí slijte. Fazole nasypejte do sítka a prolévejte vodou tak dlouho, až se nebude tvořit pěna. Zabráníte tak nadýmání. Jednotlivé ingredience smíchejte s kuskusem, posypejte je balkánským sýrem, ozdobte bazalkou a podávejte.

Kuskus se zeleninou a balkánským sýrem. Zdroj: Kolpakova Svetlana/Shutterstock.com

Květáková polévka s lososem

Pokud nechtějí vaše děti jíst zeleninu, polévky jsou skvělý způsob, jak ji zamaskovat. Květáková s lososem navíc navozuje pocit luxusu. Na 4 porce budete potřebovat 1 velkou hlavu květáku, 1 lžící řepkového oleje, 1 menší cibuli, 1 mrkev, 1 pórek, 2 jarní cibulky, 100 g uzeného lososa, sůl, pepř, kmín a muškátový oříšek. Květák omyjte a nakrájejte na menší kousky. Na oleji orestujte nakrájenou cibuli a přidejte k ní mrkev a květák. Podlijte 1,5 litrem vody nebo zeleninovým vývarem. Jemně opepřete, osolte, přidejte kmín a muškátový oříšek. Po 10 minutách vmíchejte na kolečka nakrájený pórek. Vařte cca 5 minut. Odstavte a rozmixujte do hladka. Ozdobte kousky jarní cibulky a plátky lososa.

Dýňové špagety s mletým masem a bazalkou

Lahodné podzimní špagety na způsob boloňské omáčky se vaří skoro samy. Na 4 porce budete potřebovat 500 g 100 % hovězího mletého masa, 1 ks dýně hokkaido, 250 g špaget, 1 lžíci olivového oleje. Dýni vydlabejte, nakrájejte na plátky nebo kostičky, rozložte ji na plech vyložený pečicím papírem, pokapejte olivovým olejem a upečte v troubě do měkka. Špagety uvařte podle návodu. Na pánvi orestujte na sucho mleté maso, až se zatáhne. Upečenou dýni rozmixujte do hladka. Hotové pyré přidejte k masu a krátce povařte. Podle potřeby dochuťte solí a pepřem. Chuť dýně také podpoří sušená šalvěj. Podávejte se špagetami.

Tvarohové noky s ovocnou omáčkou

Máte chuť na sladké? Tyto noky jsou lehké, levné a rychle připravené. Pro 4 osoby budete potřebovat 250 g měkkého tvarohu, 2 vejce, 2 lžíce másla, špetku soli, 100 g polohrubé mouky, 4 lžíce strouhanky a 1 lžíci cukru moučka. Na omáčku si nachystejte 400 g čerstvého nebo mraženého ovoce dle chuti. Můžete zvolit jablka, jahody, hrušky, třešně, švestky, apod. Nejprve dejte vařit vodu do většího hrnce. Tvaroh smíchejte se žloutky a jednou lžící změklého másla. Bílky vyšlehejte se špetkou soli do sněhu. Do tvarohové směsi přidejte mouku a lehce zapracujte sníh. Pomocí dvou lžic tvarujte knedlíčky a vkládejte je do osolené vroucí vody. Vařte 3 až 4 minuty do doby, kdy noky vyplavou. Strouhanku nasucho opražte na pánvi se lžící másla a cukrem. Ovoce rozmixujte a lehce ohřejte s trochou cukru, aby omáčka zhoustla. Noky vložte na talíř, zasypte je strouhankou a přelijte ovocným pyré.

Tvarohové noky s ovocnou omáčkou. Zdroj: Tatiana Kosheleva/Shutterstock.com

Čočkový burger nebo falafel

Jak zvýšit příjem luštěnin? Zkuste tento jednoduchý recept. Na 12 ks čočkových bezlepkových karbanátků budete potřebovat 200 g červené nebo hnědé čočky, 25 g semínek (např. slunečnicových, sezamových, lněných nebo loupaných konopných), 2 lžičky soli, 2 lžičky majoránky, 2 stroužky česneku, pepř, 1 lžíci olivového oleje a olej nebo máslo. Čočku ráno promyjte a namočte ji do dvojnásobku vody. Stejným způsobem namočte i semínka. Večer vodu slijte. Abyste zabránili nadýmání, čočku nasypejte do sítka a prolévejte do té doby, až se netvoří pěna. Pak ji nasypejte do mísy, přidejte semínka, sůl, utřený česnek, majoránku, trošku pepře a olej. Vše rozmixujte ponorným mixérem. Z hmoty tvořte placičky nebo kuličky a smažte je po obou stranách dozlatova. Karbanátky nebo falafely servírujte s bramborami, dýňovým pyré, vložte je do tortilly, mezi housky nebo si je dejte se salátem a chlebem.

Zdroj:

