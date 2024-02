Když je venku zima, potřebujete do žaludku dostat teplé a vydatné jídlo. Naše prababičky si s tím uměly poradit levou zadní. Pokud milujete brambory, určitě nedáte dopustit na klasické škubánky s mákem. Nebo jsou libo muzikanti?

Když je zima a toužíte po starém dobrém českém jídle, na koho se obrátíte? Na staré dobré recepty našich prababiček. Ty totiž věděly, jak si poradit jak se zimou, tak s prázdným žaludkem. Tyto dva recepty jsou pro milovníky české kuchyně se specializací na brambory. O šiškách s mákem jste již určitě slyšeli, ale znáte například zapomenuté muzikanty?

Video recept na tradiční škubánky s tvarohem najdete na Youtube kanále Kuchyně Lidlu:

Šišky s mákem

Jakmile se Italové přenesli přes ananas na pizze, trefil je český šok v podobě šišek s mákem. Brambory se v Itálii dělají zásadně naslano. Ale naše prababičky moc dobře věděly, že tato speciální sladká bramborová pochoutka je přesně to, co váš žaludek potřebuje, když je zima. Jako první si oloupejte 1 kilogram brambor, který poté nakrájíte na kousky a uvaříte do měkka. Poté vodu slijte, ale ne celou. Měla by vám zůstat ve výšce přibližně do poloviny brambor. Nadále můžete přidat sůl, 220 gramů hladké mouky a rozšťouchat společně s bramborami na těsto. Polévkovou lžící odkrajujte menší kousky ve tvaru šišek. Ty pak smažte dozlatova na tuku. Pak už stačí jen posypat 100 gramy moučkového cukru a přidat 200 gramů máku.

close info Profimedia zoom_in Muzikanti je název zapomenutých bramborových placek se zelím. Je škoda, že se tento recept již nepoužívá, ale vy jej můžete určitě oživit.

Zapomenutí muzikanti

Na začátek si vezměte 1 kilogram kysaného zelí. Ten uvařte ve vodě do měkka. Poté si vezměte další hrnec a v tom uvařte 1 kilogram brambor ve slupce. Poté je oloupejte a najemno nastrouhejte. Nastrouhané brambory dejte na vál, přidejte 150 gramů hladké mouky, 1 vejce a sůl. Vše pečlivě prohněťte dohromady na těsto, které potom vyválíte a nakrájíte na čtverečky. Ty pak dejte na pánev a smažte na 4 lžicích másla. Nakonec už jen stačí přidat uvařené a nasekané zelí, osmaženou cibulku a máte hotovo. Zapomenutý, ale lahodný recept na vychladlý žaludek.

