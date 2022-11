Skvostný hruškový koláč za hubičku a hlavně rychle. Neuvěříte, jak je levný

Hrušky nebývají velmi častou ingrediencí moučníků. A je to škoda. Jsou výborné jak ve sladkých, tak i ve slaných koláčích. Práce s hruškami není nijak složitá a z výsledku bude každý nadšený. Uvidíte, jak tento hruškový koláč rychle zmizí!

Hrušky patří mezi sladké a zdravé ovoce, jelikož obsahují především velké množství vitaminu C a draslíku. Dokonce jsou používány i v čínské medicíně více jak 2 000 let. Toto ovoce má velmi nízký glykemický index a také obsahuje dobře stravitelnou a rozpustnou vlákninu. Hrušky jsou doporučovány pro malé děti a pro lidi, kteří mají speciální dietu.

Hrnkový hruškový koláč

Zkuste si tipnout, kolik za jaké ingredience zaplatíte. Můžeme vás ujistit, že to určitě nebude více jak 100 Kč dohromady!

Upéct koláč můžete podle tohoto videoreceptu:

Na hruškový koláč budete potřebovat hrnek polohrubé a hrnek hrubé mouky, vanilkový cukr, ¾ hrnku cukru krupice, kypřicí prášek do pečiva, hrnek mléka, jedno vejce, hrušky, kokos a 125 g másla. Nejdříve začněte drobenkou. Rozpusťte si máslo a přesypte si mouku přes síto. Obě ingredience spolu s cukrem zpracujte do drobenky. Část drobenky si dejte stranou na posypání koláče.

Na drobenku postačí mít máslo i pouze změklé. Zdroj: Shutterstock

Do větší části drobenky přidejte ostatní ingredience. Vše pečlivě zamíchejte. Může se stát, že bude těsto hrudkovité, to ovšem vůbec nevadí. Vzniklé těsto vylijte na plech vyložený pečicím papírem. Vyskládejte tenkými plátky hrušek, posypte drobenkou a dejte do předehřáté trouby na 180 °C. Pečte dozlatova, a poté můžete podávat se zakysenou smetanou nebo bílým jogurtem.

Nebojte se hrušky kombinovat

Proč jsou hrušky skvělou ingrediencí právě do koláčů? Oproti jinému ovoci se nerozpadají a hezky drží svůj tvar. Také se skvěle hodí s různými těsty, které obsahují voňavé koření. Kombinovat je můžete rovněž s ořechy, smetanou, tvarohem nebo sýry.

Čerstvé hrušky jsou v podzimní a zimní kuchyni pokladem. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Koláč i pro diabetiky

Jestliže připravujte koláč pro někoho, kdo má cukrovku či poruchy metabolismu tuků, stačí vynechat vanilkový cukr a máslo nahradit kefírem nebo podmáslím. Namísto klasického cukru krupice použijte 50 g diacukru na pečení. Koláč můžete dochutit skořicí.

