Naše babičky vyráběly maggi z libečku do sklenic. Jejich polévky nic nepřekoná

Proč si dávat do polévky kupované omáčky a kořenící směsi podivného původu, když si můžete doma z vlastního libečku udělat chutné maggi do polévky? Dělávala libečkové maggi vaše babička, nebo budete potřebovat trochu poradit? Vyrobit maggi není nic těžkého, přesto spousta lidí neví, jak na to.

Libečkové maggi do polévky Příprava je velmi prostá a libečkové domácí maggi vaše polévky ovoní a dochutí. Recept určitě stojí za vyzkoušení. Počkejte si, až budete mít na zahradě několik hrstí čerstvého libečku, a směle do toho! Kouzelný libeček lékařský Zatímco maggi je plné ingrediencí, nad kterými bude výživový poradce jen lomit rukama, libeček je bylina, která se v minulosti hojně využívala i v lidové medicíně a kuchyni. Hodí se totiž nejen do polévek a omáček, ale libeček se přidával dříve běžně i do pečiva, k sýrům a masům. Libeček se také používal k zahánění duchů a zlých sil, ale těžko soudit, zda se osvědčil. Mnohem oblíbenější byl pro zklidnění žaludku, bolestí břicha i podbřišku, nadýmání i menstruačních obtížích a křečích. Je totiž bohatý na hořčík, vápník a železo, z vitaminů jsou to především A, E, C a K. Libeček je nejen voňavý a chutný, ale také léčivý. Zdroj: shutterstock.com Libečkový olej Pokud byste chtěli využít libeček jinak, než jen jako koření či domácí maggi, můžete si připravit také olej s libečkem. Na jeho přípravu je třeba 200 g libečku. Nejprve jej krátce blanšírujte a pak nechejte rychle vychladnout například v chladničce nebo rovnou v mrazničce. Vychlazený libeček rozmixujte v oleji a zahřejte jej až na 70 °C. Teplotu už dál nezvyšujte, sceďte pevné části a okamžitě chlaďte, aby olej neztratil barvu a nezačal šednout. Z libečku si můžete také vyrobit pesto nebo jej nasušit. Ve formě koření se používá do vaření i na čaj.