Libeček, s jehož pěstováním a využitím se na našich zahradách setkáváme často, není jen obyčejnou trvalkou. Jeho aromatické listy jsou odjakživa využívány v kuchyni pro svou výraznou chuť a vůni.

Libeček je oblíbenou trvalkou na zahrádkách, která svými aromatickými listy přináší nejen estetickou hodnotu, ale také bohaté možnosti využití v kuchyni. Pěstování libečku je snadné a nenáročné, což ho činí ideální volbou pro začátečníky i zkušené zahrádkáře.

Pěstování libečku na zahradě

Libeček preferuje slunné a dobře odvodněné stanoviště. Je vhodné umístit ho na prosluněné místo v zahradě s propustnou půdou. Rostliny lze snadno pěstovat z výsevů nebo zakoupit hotové sazenice. Po výsevu či výsadbě je důležité zajistit pravidelné zalévání a udržování vlhkosti půdy. Libeček dobře snáší i sušší podmínky a není náročný na péči.

Využití libečku v kuchyni

Listy libečku jsou ceněné pro svou aromatickou vůni a chuťové vlastnosti. Jsou vhodné jako přísada do polévek, omáček a marinád, ale také jako dochucení různých pokrmů, včetně masa a bramborových jídel.

Díky výrazné chuti libečku stačí použít pouze malé množství listů. Přebytek libečku lze snadno zpracovat a uchovat, například zmrazit, usušit nebo zpracovat na pesto.

Výroba libečkového pesta

Libečkové pesto je oblíbeným způsobem, jak využít nadbytek listů. Pro jeho přípravu se čerstvé omyté a osušené listy libečku bez stonků rozmixují nebo jemně nasekají a smíchají s dalšími surovinami jako je sůl a olej.

Kromě základních ingrediencí lze do pesta přidat i ořechy nebo semínka pro další chuťovou dimenzi. Hotové pesto se plní do skleniček a uloží se do chladničky, kde si udržuje svou čerstvost a chuť.

Libeček je nenáročnou rostlinou s bohatým využitím jak v zahradě, tak v kuchyni. Jeho aromatické listy dodávají pokrmům nezaměnitelnou chuť a vůni, a proto je tato bylinka oblíbenou volbou mnoha zahrádkářů a kuchařů. S péčí a pozorností může libeček přinést do vaší zahrady i do kuchyně radost a užitek po celý rok.

