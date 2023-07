Zapomenutý recept ze staré kuchařky: Likérové ovocné řezy. Lepší než z cukrárny

Jsou šťavnaté a doslova se rozplývají na jazyku. Poznejte kultovní moučník, na kterém si pochutnávaly dlouhé generace.

Káva se nepije jen tak. Alespoň ne v Čechách, kde si většina z nás ke své „rozpustné“, překapávané nebo turecké kávě dopřeje i něco sladkého. Napadlo vás ale někdy, proč to tak vlastně je? Podle odborníků je to kvůli hořkosti kávy, kterou zákusek trochu zjemní. Někteří lidé si dávají k espressu dva čtverečky čokolády, které dodají „černému nápoji“ lahodnější šmak. Navíc, káva podporuje i sladkou chuť samotného dezertu. Zkrátka, když si dáte dortík s kávou, chutná o dost lépe než samotný.

Postup, jak si uděláte doma velký plech této dobroty, uvidíte na videu:

Co káva, to jiné mlsání

Zajímavé je, že tak jako víno ladí k různým pokrmům, totéž platí i o kávě. Určité druhy kávy lépe vyniknou v kombinaci s určitými dezerty. Například klasické espresso bude lahodnější, když k němu zakousnete sušenky biscotti (toskánské mandlové sušenky, které se namáčejí do kávy) nebo si k němu necháte přinést tiramisu. Ke kyselejším africkým kávám se hodí čokoládový, krémový nebo chuťově výraznější dezert. Latinskoamerické druhy kávy jsou zase vynikající s mrkvovým koláčem. A co taková ledová káva? Ta bude neodolatelná, když k ní přihodíte zmrzlinu, koláč nebo citronový muffin.

Likérové řezy s ovocem

Pravdou je, že takové likérové řezy s ovocem mohou potěšit skoro všechny „kafaře“. Jsou vláčné, nadýchané, osvěžující a lahodné. Jak si je připravíte: V míse vyšlehejte 6 vaječných bílků společně se 6 lžícemi cukru, které přidávejte průběžně. Máte hotovo? Pak do bílkové hmoty všlehejte 6 žloutků, které jste předtím zředili 3 lžícemi vlažné vody. Směs šlehejte dalších 5 minut a nakonec do ní vmíchejte ještě 6 lžic polohrubé mouky.

Příprava těsta je poměrně snadná. Zdroj: Profimedia

Pudinkový krém nikdy nezklame

Vláčné těsto rozetřete stěrkou na vymaštěný plech a dejte do trouby. Pečte ho na 190 °C zhruba 12 minut. Upečený piškot vyklopte a nechte vystydnout. Mezitím si připravte krémový základ: do kastrolu vyšlehejte 500 ml mléka, 6 lžic cukru a 3 pudinkové prášky. Směs za stálého míchání vařte asi minutu tak dlouho, než úplně zhoustne. Pak do ní zapracujte 200 ml vaječného likéru. Pudinkový krém stáhněte z ploty a nechte vychladnout.

Zdobení ovocem z plechovky

Mezitím v kuchyňském robotu vyšlehejte do pěny 250 g másla. Postupně do něj všlehejte vychladlý pudinkový základ. Piškotový korpus pokapejte likérem. Potřete ho broskvovou nebo meruňkovou zavařeninou a na závěr navrstvěte pudinko-máslový krém. Povrch zákusku pokryjte kompotovanými broskvemi, které jste předtím nakrájeli na úhledné půlměsíce.

Šlehačka dodá moučníku slavnostní ráz. Zdroj: Profimedia

Nakonec to nejlepší: šlehačka!

Cukrárenský šmrnc dodá moučníku 500 ml smetany, kterou jste vyšlehali s 1 lžící moučkového cukru. Na závěr stačí tuhle „lahodnou pokrývku“ důkladně rozetřít po povrchu moučníku a dát ho na chvíli do lednice. A pak už stačí moučník nakrájet na úhledné kousky, dozdobit zbytkem šlehačky, případně kouskem broskve. Takové lahůdce nikdo neodolá!

