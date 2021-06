Jak udělat nejlepší limonádu z černého bezu?

Na černém bezu je úžasné, že můžeme zužitkovat nejen jeho plody, ale také květy. Vonná bílá květenství obsahují cenné vitamíny a antioxidanty, které pomáhají uvolňovat břišní křeče, mírní záněty a zabírají při kašli. My si teď povíme, jak z květů bezu připravit lahodnou osvěžující limonádu.

Zdroj: www.prozeny.cz, vitalweb.cz

Abychom byli přesní, ve své podstatě vlastně nepůjde o limonádu. Tímto termínem totiž zpravidla označujeme nealkoholický nápoj, což v případě domácí limonády z bezových květů nemůžeme zaručit.

Květy bezu se musí nechat několik dnů louhovat

Květy bezu by se měly ve vodě několik dnů louhovat, aby se z nich uvolnilo aroma a co nejvíce prospěšných látek. Víme ale, co se stane s křehkým květem, když ho ponoříte do vody – za pár dní začne zahnívat, voda se zkazí a bude nepoživatelná, ba co víc, lidskému zdraví nebezpečná. Proto při přípravě bezinkové limonády musí v nádobě proběhnout proces fermentace neboli kvašení, který vodu uchová v nezávadném stavu. Kvašením zároveň vznikne trocha alkoholu, což limonádu z bezových květů posune mezi mírně alkoholické nápoje.

Květy černého bezu obsahují vitamíny a antioxidanty. Zdroj: Shutterstock.com

Kvašení se dá nastartovat několika způsoby; některé recepty pracují s ovocným octem, nám se však více osvědčily kvasinky, jejichž reakce je spolehlivá a rychlá. Nemáte-li k dispozici kvasinky vinné, klidně použijte sedmigramový sáček sušeného droždí. Nebojte se, výsledný nápoj rozhodně nebude po kvasnicích vonět ani chutnat.

Příprava limonády z černého bezu

K přípravě bezinkové limonády budete potřebovat 4litrový demižon nebo zavařovací sklenici stejného objemu. Před použitím ji pečlivě vymyjte horkou vodou. Pamatujte, že veškeré nádoby a nástroje použité k výrobě bezinkové limonády musejí být perfektně čisté, aby se nám v nápoji nemnožily spolu s kvasinkami i škodlivé bakterie.

Na druhé straně samotné bezové květy bychom omývat neměli, abychom z nich nesmyli aromatický pyl. Jen je dobře vyklepeme a necháme ležet dvě hodiny na vzduchu, čímž dáme šanci drobnému hmyzu schovanému v květenství odlézt včas do bezpečí. Pokud jste ale na pyl alergičtí, klidně květy opláchněte tekoucí vodou.

Na necelé 4 litry nápoje si nasbíráme asi 6 větších květenství nebo 10 menších. V hrnci svaříme půl litru vody se dvěma hrnky cukru, až se cukr zcela rozpustí a voda trochu zhoustne. Směs necháme vychladnout a poté do ní přilijeme šťávu z jednoho citronu. Do demižonu či sklenice vhodíme květy, zasypeme je 7 g sušeného droždí nebo dvěma lžičkami vinných kvasinek a zalijeme cukrovou vodou. Nádobu pak dolijeme čistou teplou vodou (studená by kvasinky neprobudila k životu, vroucí by je zabila), ale nedoléváme až k okraji. V nádobě musí zůstat místo na bublinky a pěnu.

Limonáda z bezových květů Zdroj: Shutterstock.com

Vršek nádoby překryjeme prodyšným plátýnkem, které upevníme gumičkou, a celý výtvor uložíme na teplé, ale stinné místo. Brzy uvidíte, že kvasinky odvádějí svou práci: budoucí limonáda začne šumět a vedlejší produkt v podobě oxidu uhličitého nadzdvihne plátýnko.

Je čistě na vás, jak dlouho necháte limonádu pracovat. Pokud ji chcete mít sladší, přeceďte ji přes husté sítko do PET lahví už třetí den. Po pěti až sedmi dnech v ní už moc cukru nenajdete, kvasinky ho všechen zkonzumují. Nápoj pak bude připomínat suchý sekt a bude v něm více alkoholu. Uchovejte ho v lednici a vypijte během týdne.