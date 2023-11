Připravujete se pomalu na pečení vánočního cukroví? Vyzkoušejte letos recept na linecké, jak ho připravuje slavný cukrář Josef Maršálek. Je totiž úžasné a chuťově naprosto neodolatelné!

Pokud už pomalu nakupujete ingredience na vánoční cukroví, zkuste přidat do košíčku i některé, které doma možná nemáte. Jsou z receptu, který byste letos měli určitě vyzkoušet. S oblibou ho peče slavný porotce soutěže Peče celá země a věhlasný cukrář Josef Maršálek podle receptu své babičky. A jedná se o tolik zbožňované linecké, že by nemělo scházet na žádné vánoční tabuli.

Na přípravu se podívejte v tomto YouTube videu kanálu Český rozhlas:

Zdroj: Youtube

Mistr cukrář Josef Maršálek

„Jídlo a pečení se v době Vánoc moc nezměnilo a osvědčené a léty propracované recepty se nemají měnit,“ tvrdí známý cukrář Josef Maršálek. Jedničkou ve vánočním cukroví je jistě právě linecké. Přestože máte mnozí svůj osvědčený recept, vyzkoušejte i ten z mistrových rukou. Josef Maršálek ho zdědil po své babičce jejíž linecké cukroví bylo neodolatelné. Dodržuje se v něm základní poměr surovin 3–2–1 (mouka – máslo – cukr). A má jednu konkrétní vychytávku, kterou vám prozradíme na konec.

close info Shutterstock zoom_in Chutné linecké by nemělo v žádné domácnosti chybět!

Recept na těsto

Nejprve smíchejte v míse 290 g hladké mouky a 20 g kukuřičného škrobu, aby se suroviny vzájemně a rovnoměrně propojily. Pak přidejte špetku soli, 200 g studeného másla, 90 g moučkového cukru a 10 g vanilkového cukru. Směs opět řádně promíchejte a poté prohněťte rukama. Měla by vám vzniknout konzistence drobenky. Následně dodejte 1 čerstvý žloutek a pečlivě jej zapracujte do těsta.

Pracujte rychle a pečlivě, abyste těsto zbytečně nepřehnětli. Pokud budete těsto zpracovávat moc dlouho, máslo by se rozpustilo přespříliš a mouka by byla nadměrně nasáknutá. Ve výsledku by se vám s těstem špatně pracovalo, protože by bylo lepivé a po upečení nehezké.

Linecké vyžaduje odpočinek

Pokud chcete mít linecké opravdu dokonalé, stačí těsto zcela nedomíchat a nechat ho alespoň půl hodiny odpočinout v lednici v zavřené nádobě. Veškeré ingredience se vzájemně propojí a půjdou vám snáze propracovat rukama. Pokud máte nedostatek času, vytvořte z propracovaného těsta rovnou šišku a uložte ji cca na minimálně 20 minut do chladu.

close info 123rf zoom_in Po vyválení těsta můžete začít vykrajovat pomocí zvolených formiček.

Vyválet a vykrajovat

Odležené těsto si po kousku vždy odkrajujte z lednice a vyválejte ho na tenkou placku. Pak můžete začít vykrajovat pomocí zvolených formiček a jednotlivé kousky pokládat na plech vyložený pečicím papírem. Tvořte je vždy v páru, abyste je mohli později slepovat dohromady. Jeden díl by měl mít uprostřed drobný otvor.

Fáze pečení

Takto připravené cukroví vložte do předem vyhřáté trouby na 160 °C a pečte zhruba 10 minut do zlatova. Nechte cukroví zchladnout a pak ho vložte do cukrářské krabice a nechte v chladnější místnosti odležet. Bude jemnější! Nakonec následuje promazání zvolenou zavařeninou, vhodnější jsou ty výraznějších chutí. Marmeláda by neměla nikdy vytékat po stranách, proto ji dávejte přiměřené množství, ale zbytečně nešetřete.

Tajemství chuti Josefa Maršálka

Proč je právě toto linecké cukroví jemné jak hedvábí a na povrchu křupavé? Vychytávkou mistra cukráře je, že cukroví po upečení necukruje, ale ještě před pečením ho posype nahrubo sekanými mandlemi.

Zdroje: www.regiony.rozhlas.cz, www.rexter.cz, www.novinky.cz, www.gastroahotel.cz