Takto dělala linecké cukroví Eva Pilarová: Milovala starobylý tradiční recept

Právě začal advent a ve většině domácností už hospodyňky začínají péct cukroví. A nejvíce populární jsou samozřejmě dobroty z lineckého těsta. Měli jste dojem, že označení „linecké“ pochází od názvu rakouského města Linec? Tak to je velký omyl. Právě tam má tradici linecký koláč. Vše se dozvíte a jako bonus od nás dostanete recept na linecké cukroví podle Evy Pilarové, která nejenže úžasně zpívala, ale byla to i skvělá kuchařka.

Něco málo z historie vánočního cukroví

Tradice přípravy sladkého vánočního pečiva na našem území pravděpodobně sahá až do předkřesťanských dob. Už staří Keltové o zimním slunovratu slavili znovuzrození slunečního boha Belena a právě pro tuto příležitost pekli slavnostní medové koláče. Slované oslavovali na Štědrý den smrt a znovuzrození slunečního boha Dažboga. Věřili, že když Dažbog zemře, nastává čas běsů, protož svět zůstane bez jeho sluneční vlády a z temnot se vynoří různé mýtické bytosti, jako vlkodlaci, divoženky či upíři. Lidé se za běsy převlékali, ve snaze ty skutečné zahnat a ve skupinách obcházeli vesnici, zpívali, hráli různé scénky a přáli lidem štěstí a zdraví, za což dostávali dary v podobě jídla, pití, peněz ale i sladkého slavnostního pečiva.

Kroniky z konce středověku uvádějí, že lidé věšeli o Vánocích sladké pečivo na ovocné stromy na svých zahradách, v domech i ve chlévech u zvířat. Věřili, že to přinese blaho, pevné zdraví a v rodině se bude držet štěstí. Cukroví se tehdy sladilo medem a sušeným ovocem nebo se přímo ze sušeného ovoce tvořily rozličné figurky, se kterými si děti nejprve pohrály a poté je snědly.

Těsto vyválejte na tenkou placku a vykrajovátky tvořte vaše oblíbené tvary. Zdroj: profimedia.cz

Tradičním favoritem je linecké cukroví

Odkud se toto nejoblíbenější cukroví dostalo na český stůl? Jak by se mohlo dle názvu zdát, z rakouského Lince. Ale tak to není. Pro tuto oblast jsou typické tzv. kočičí oči či linecké oči, které místní nazývají Linzer Augen. V době Rakouska-Uherska se rozšířila po celé monarchii, takže i k nám do Čech. Původně se v Linci pekl typický slavný linecký koláč, jehož historie sahá až do 17. století. Recept na toto koláčové těsto zaznamenala Anna Margarita Sagramosa aus Krain, rozená hraběnka Paradeiser, do svých ručně psaných kuchařských záznamů.

Dodnes si ho můžete prohlédnout na vlastní oči, protože její rukopis je uložen v knihovně opatství Admont v Rakousku. Časem se recepty objevovaly i v dalších kuchařských knihách a rozšířily se do všech lineckých cukráren. Místními nazývaný Linzer Torte se stal velmi populárním a milovala ho i známá císařovna Sissi. Právě z tohoto těsta se časem začaly péct nejen velké koláče, ale i drobnější kousky, nazývané Linzer Bäckerei.

Základní rozdíl mezi lineckým koláčem a lineckým cukrovím

Správné linecké těsto se dělá v poměru jeden díl cukru, dva díly tuku a tři díly mouky. Je to nepsané železné pravidlo! Naopak těsto na linecký koláč se vyrábí v poměru jedna ku jedné. Linecké těsto by mělo míz žlutou barvu a k jeho výrobě je zapotřebí máslo, vaječný žloutek, moučkový cukr, vanilkový cukr, hladká mouka a někdy citronová šťáva či kůra pro dochucení. Linecké těsto využívají mnohé hospodyňky i mimo období Vánoc pro výrobu rozličných zákusků a koláčů.

Recept na linecké cukroví podle zpěvačky Evy Pilarové

Eva Pilarová nejen ohromovala svým hlasem, ale zároveň milovala vaření. Vydala mnoho slavných receptů knižně, a tak se nechte inspirovat. Až budete péct, pusťte si její songy, užijete si to o to více!

Co budete potřebovat:

300 g hladké mouky

200 g másla

100 g moučkového cukru

2 žloutky

citronová kůra

rybízová marmeláda

moučkový cukr na posypání

Linecké cukroví slepujeme marmeládou a posypeme moučkovým cukrem. Zdroj: profimedia.cz

Pracovní postup:

Všechny suroviny, samozřejmě kromě marmelády, zpracujte do vláčného těsta a nechte jej v lednici řádně odležet. Následně těsto vyválejte na tenkou placku a vykrajovátky tvořte vaše oblíbené tvary. V polovičním počtu vykrojených dílků udělejte ve středu vždy malé kolečko. Vyskládejte na pekáč vyložený pečícím papírem a dejte péct do předem předehřáté trouby na 170 °C. Pečte do světlého odstínu, cukroví by vám nemělo nijak zvlášť zhnědnout. Po upečení vyndejte jednotlivé kousky na tvrdý podklad a nechte vychladnout, pěkně vám zatuhnou a bude se s nimi lépe manipulovat. Pak už nezbývá nic jiného, než je jen promazat připravenou marmeládou a posypat moučkovým cukrem.

