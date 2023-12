Upečte si letos linecké cukroví podle Sandtnerky. Její nestárnoucí poctivý recept je nejlepší a žádný jiný ho nepřekoná!

Bez lineckého by se Vánoce jistě neobešly. Tento druh vánočního cukroví je totiž evergreenem, který všichni milují. Zkuste si letošní svátky zpestřit klasikou od vyhlášené a ostřílené kuchařky Marie Janků-Sandtnerové. Její jednoduchý recept na linecké cukroví s marmeládou je vyhlášený a nikdy nezklame! Vzhledem k vyváženému poměru surovin se s těstem nejen výborně pracuje, ale ve výsledku má i perfektní chuť.

Věhlasná Sandtnerka

Marie Janků-Sandtnerová je dodnes známá svými kuchařkami a knihami o vaření a zdravé výživě. Její díla vycházely i po její smrti a českým hospodyním předložila něco kolem 1400 receptů, které jsou stále aktuální a v oblibě. Zkuste proto i její recept na linecké, uvidíte, že Sandtnerka je dodnes právem označována za jednu z nejlepších ve svém oboru. Její recept je jednoduchý a s klidem se do něj mohou pustit i začínající hospodyně.

Linecké cukroví podle Sandtnerky

Nejprve si do připravené mísy nastrouhejte najemno kůru z 1 pečlivě omytého bio citronu. Následně k němu prosejte 250 g hladké mouky a 90 g moučkového cukru, přidejte špetku soli. Veškeré suroviny řádně promíchejte. Následně přidejte 140 g studeného másla nakrájeného na kostky, 2 syrové vaječné žloutky a 1 lžíci citronové šťávy. Těsto postupně rukama pečlivě zapracujte tak, aby bylo naprosto kompaktní. Pracujte rychle, aby se máslo zbytečně moc nerozehřálo. Pak z těsta vytvarujte váleček, zabalte ho do potravinové fólie a nechte v lednici odležet minimálně dvě hodiny, nejlépe do druhého dne.

Hotové linecké těsto rozválejte a posléze vykrajujte formičkami.

Připravte těsto na pečení

Nejprve si pusťte troubu a nechte ji vyhřát na 170 °C. Těsto vyndejte z chladničky a před použitím ho nechte zhruba 15 minut povolit v pokojové teplotě. Mezitím si vyložte plechy pečicím papírem.

Vyválejte a vykrajujte

Následně z těsta vždy kus odkrojte, s menším množstvím těsta se vám bude lépe pracovat, a vyválejte z něho na lehce pomoučeném válu rovnoměrnou placku o výšce zhruba ½ cm. Pak můžete začít vykrajovat formičkami oblíbené tvary cukroví a vyskládávat je na připravené plechy. Formičky používejte efektivně, abyste měli co nejméně odpadu. Zbytky těsta po vykrajování dejte na chvíli znovu do lednice, s vychlazeným těstem se bude opět lépe pracovat. Do poloviny každého tvaru cukroví vždy udělejte vykrajovátkem menší otvor.

Fáze pečení

Linecké cukroví pečte v předehřáté troubě asi 10 minut a každý plech pravidelně kontrolujte. Jakmile začnou lehce růžovět okraje jednotlivých kousků, plech vyjměte, cukroví ještě dojde mimo troubu.

Upečené linecké bez otvorů vždy namažte rybízovou marmeládou a přilepte na ni díl s otvorem.

Cukroví promažte marmeládou

Upečené linecké bez otvorů vždy namažte rybízovou marmeládou a přilepte na ni díl s otvorem. Můžete a nemusíte pocukrovat moučkovým cukrem. Skladujte v papírové nebo polystyrenové krabici vyložené alobalem, a to vždy v chladu. Jeho chuť bude mnohem vláčnější a bude se doslova rozplývat na jazyku.

