Linecké cukroví podle 100 let staré kuchařky: Poctivý recept nic nepřekoná

Upečte si linecké cukroví podle nestárnoucího receptu Marie Janků-Sandtnerové. Tento a mnohé další recepty jsou prostě k nezaplacení. Linecké je jednoduchá vánoční klasika patřící mezí nejoblíbenější cukroví, se kterým začínal snad každý malý pomocník v kuchyni.

Staré dobré recepty paní Sandtnerové

Že vám jméno Marie Janků-Sandtnerové nic neříká? Před „Sandtnerkou“ psala o vaření už Rettigová nebo Anuše Kejřová. Také paní Marie Janků, rozená Sandtnerová, se proslavila množstvím kuchařek a knih o vaření i zdravé výživě. I po její smrti v roce 1946 vycházely stále její knihy a české hospodyně tak seznámila s téměř 1400 recepty, které jsou dnes již bezmála sto let staré.

Vánoční cukroví je všelijaké. Linecké a rohlíčky však patří k oblíbené klasice. Zdroj: 123rf

Upečte si linecké jako před sto lety

Upečte si linecké cukroví podle Sandtnerky, jak se jí lidově říkalo, a hned uvidíte, zda je tato česká kuchařka právem označovaná za jednu z nejlepších ve svém oboru.

Na přípravu lineckého cukroví budete potřebovat 250 g hladké mouky, 90 g moučkového cukru, 140 g másla, 2 žloutky, špetku soli a také půl lžičky nastrouhané citronové kůry a 1 lžíci šťávy z citronu. Na spojení cukroví je nejlepší použít rybízovou marmeládu, případně jinou kyselkavou, která skvěle doplní sladké cukroví.

Určitě budete potřebovat také vykrajovátko na cukroví, a pak jedno menší, kterým vykrojíte otvor do horního kousku.

Linecké pečivo může mít různé zajímavé tvary. Zdroj: Shutterstock.com / JeniFoto

Pečeme linecké cukroví podle Sandtnerky

Připravte si misku a přes sítko prosejte všechny suché ingredience, tedy mouku a cukr. Přidejte špetku soli a citronovou kůru. Krátce vše promíchejte a přidejte i na kousky nakrájené máslo, žloutky a citronovou šťávu. Trošku promíchejte i tyto ingredience, především dost, aby se žloutky trochu propojily se sypkými ingrediencemi a pak zpracujte těsto v misce rukou. Pokračujte, dokud nevytvoříte jednu velkou hrudku, pak ji ještě krátce propracujte už na stole nebo válu oběma rukama.

Pečení lineckého cukroví je často rodinnou událostí. Zdroj: Kazantseva Olga/Shutterstock.com

Všechny suroviny, především máslo, musí být v těstě dobře promíchané, ale není potřeba je nějak dlouho vypracovávat. Křehké těsto se chová docela jinak než kynuté, jeho dlouhé hnětení není vůbec žádoucí. Pěkný váleček těsta nakonec zabalte do potravináčské fólie nebo vložte do igelitového sáčku a nechejte odležet a ztuhnout. Těsto by mělo ležet v chladu nejméně dvě hodiny, ale lepší je 24 hodin.

A jde se péct

Začněte tím, že troubu předehřejete na 170 °C. Nachystejte si tak dva až tři plechy. Práce je při pečení většího množství cukroví podstatně jednodušší, když budete mít několik přichystaných plechů. Jeden bude chladnout, druhý bude v troubě a na třetí zatím přichystáte další várku.

Těsto nechejte čtvrt hodiny v pokojové teplotě a pak jej rozdělte zhruba na třetiny. Pomoučněte si vál nebo stůl a vyválejte část těsta. Dejte si záležet na tloušťce. Placka by měla být stejnoměrná a zhruba 5 mm vysoká. Pusťte se do vykrajování a pamatujte, že je potřeba počítat a do poloviny kousků udělat ještě dírku nebo jiný výřez doprostřed.

Marmeládou plňte až dobře vychladlé cukroví. Zdroj: Madeleine Steinbach / Shutterstock.com

Cukroví pečte na 170 °C zhruba 10 minut. Pamatujte, že druhá a další várka budou hotové trošku rychleji. Než upečené cukroví přemístíte jinam, nechejte jej minutu odpočinout. Malinko ztuhne a půjde lépe z papíru.

Upečené kousky nechejte pořádně vychladnout, pak je plňte marmeládou a uschovejte do krabice. Vánoční cukroví se nechává často uskladněné na balkoně nebo jinde v chladu. Mrazů se vůbec bát nemusíte, naopak křehkosti cukroví jen prospějí, ale určitě chraňte uskladněné krabice před vlhkem.