Které vánoční cukroví je ve vaší rodině nejoblíbenější? S velkou pravděpodobností budou soutěžit o první místo vanilkové rohlíčky s lineckými slepovanými kolečky, nebo jinými tvary. Pro to, aby bylo právě linecké cukroví ještě o něco lahodnější, musíme dobře znát jeho nároky na teplotu při pečení.

Linecké cukroví bývá základem sladké části slavnostní vánoční tabule, a proto si na něm také dáváme patřičně záležet. Možná také máte v zásuvce nebo v knihovně starý recept po babičce, bez kterého si přípravu na krásné zimní svátky neumíte představit. Aby se vše povedlo tak, jak si představujete, nebo dokonce ještě lépe, zapamatujme si několik základních rad zkušených cukrářů.

Další recept na linecké cukroví si můžete prohlédnout na youtubovém videu v kanálu Nejlepší recepty:

Zdroj: Youtube

Kvalita je základ

Prvním velmi důležitým momentem přípravy toho nejlepšího lineckého cukroví je výběr kvalitních surovin. Ano, máslo je dnes velmi drahé, ale uvědomme si, že připravujeme vánoční pohoštění, které přijde na stůl jen jednou do roka. Bude tedy určitě lepší připravit třeba i o jednu dávku těsta méně, ale za to opravdu dobrého. Náhražky bychom v tomto případě měli obloukem obejít.

Základní recept

Základní recept na linecké těsto připravíme z jednoho másla (tedy 250 gramů), 350 gramů hladké mouky, 120 gramů moučkového cukru, 3 žloutků a balíčku vanilkového cukru. Ze všech ingrediencí je třeba důkladně vypracovat hladké těsto bez jakýchkoliv hrudek. Ještě než se pustíte do dalšího zpracovávání, nechte těsto odležet v lednici ideálně do druhého dne.

close info Michaela Jilkova / Shutterstock zoom_in Aby se linecké povedlo ještě lépe než jindy, kontrolujte dobře teplotu trouby.

Teplota je nejdůležitější

Vše je v pořádku, těsto se podařilo a na plechu jsou již připravené jednotlivé tvary, které čekají na svoji chvíli v troubě. V tuto chvíli můžeme buď podtrhnout vynikající výsledek, nebo také vše zkazit. Záleží totiž na správné teplotě pečení, která je podle zkušených cukrářů 170 °C. Proč právě tato hodnota? Je to vlastně docela prosté.

Musí to být "akorát"

Uvedená hodnota je podle odborníků přesně ta pravá, kdy roztékající se máslo v těstě nemá šanci uniknout do okolí, protože jej spolehlivě podrží ostatní ingredience, které se budou pod vlivem teploty měnit na luxusní cukroví.

Pokud by tedy byla teplota v troubě příliš nízká, získali bychom mastné kousky, které snad ani nikdo nechce jíst. V opačném případě by zase cukrátka získala příliš tmavou barvu ještě před tím, než by se stihla důkladně propéct až do samého středu.

Pamatujte na důležité pravidlo

Velmi důležitým momentem je již vložení prvního plechu do trouby. Nesmíme totiž zapomenout, že je třeba jej vložit do již důkladně prohřátého prostoru, jinak bychom splakali nad výsledkem.

Nezapomeňme také, že linecké cukroví bude upečeno přibližně za deset minut, proto je dobré vyhradit si čas na hlídání trouby, případně tímto úkolem pověřit dalšího člena rodiny. Stačí totiž i jediná minutka navíc a místo krásných zlatavých cukrátek vyndáte načernalé kousky, které patrně nikoho lákat nebudou.

Aby byly Vánoce opravdu slavnostní

Zdá se to příliš složité? Určitě ne, jde jen o to, abychom si uměli udělat dost času na přípravu těsta i pečení jedné z nejoblíbenějších vánočních pochoutek. Vyplatí se to, vždyť Vánoce jsou jednou do roka…

Zdroje: www.kucharkaprodceru.cz, www.apetitonline.cz