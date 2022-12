Z těsta na linecké uděláte snadno 5 druhů cukroví: Triky ušetří čas i námahu

Vánoce se blíží a hladina stresu narůstá... Pokud ještě nemáte napečeno, máme pro vás jeden skvělý tip, který určitě oceníte.

Kdyby tak den měl 48 hodin! Člověk pořád lítá do práce, na nákupy, kolem úklidu, vaření, domácnosti a výchovy dětí. Není divu, že po takovémhle pracovním maratonu většina žen rezignuje na pečení a raději si vánoční cukroví koupí už hotové.

Spousta z nich přiznává, že by ráda pekla, ale není čas a ani energie. Co byste ale řekli na to, že stačí udělat jedno jediné těsto a z něj pak jednoduše vytvoříte pět druhů vánočního cukroví? Kdepak, neděláme si legraci. Tenhle zázrak se jmenuje linecké těsto. A my vám poradíme, jak ho připravit a vytěžit z něj co nejvíce.

Linecké těsto se vám nebude na vále drolit, když do něj přidáte trochu octa. Zdroj: Profimedia

Jak na linecké těsto

Jak na linecké těsto sepodívejte ve videu. Jeho autorka Jana slibuje, že se povede každému:

Linecké většinou vyžaduje jedno osvědčené pravidlo: 3 : 2 : 1 + 1. Tenhle matematický příklad ale není tak složitý, jde o to, že na 3 díly hladké mouky dáte 2 díly másla a 1 díl krupicového cukru. Pokud potřebujete znát přesnou gramáž, tak by šlo o 300 g hladké mouky, 200 g másla a 100 g krupicového cukru.

Mouku promíchejte s cukrem, poté přidejte kostky studeného másla tak, aby vám vznikla drobenka. Pak přihoďte jeden žloutek, který všechny suroviny propojí. Při zpracovávání lineckého těsta se snažte být rychlí, aby se hmota pod vašima rukama moc nerozehřála, protože jinak ztratí svou křehkost. Vypracované linecké těsto pak dejte do ledničky a ideálně až druhý den z něj můžete tvořit, co budete potřebovat.

Pět druhů z jednoho těsta

V případě lineckého těsta platí, že stačí přidat nějakou přísadu nebo ozdobu a hned vám vznikne jiný druh cukroví. Tady je hned pět variant, které vypadají dobře a chutnají ještě lépe. Přesvědčte se sami!

Klasická linecká kolečka s marmeládou

V tomhle případě stačí těsto vyválet na placku a vykrojit z ní dva typy koleček – s dírkou a plné. Po upečení je nechte vychladnout a spojujte rybízovou marmeládou. Chcete, aby střed kolečka byl hezky lesklý? Pak doporučujeme „děravá kolečka“ pocukrovat moučkovým cukrem a až poté přitisknout na pomazanou spodní část.

Svrchní děrovaná kolečka posypte cukrem a až poté slepte marmeládou. Zdroj: Profimedia

Vykrájené komety

Dobře, nemusí to být zrovna komety, ale i měsíčky, srdíčka nebo hvězdičky. Zkrátka cokoliv, podle toho, jaké formičky máte doma k dispozici. Vykrájené koláčky před pečením pomažte rozšlehaným žloutkem a posypte trochou krupicového cukru. A další druh cukroví je na světě.

Stromečky s čokoládou

Tady opět platí, že tvar cukroví si navolíte podle toho, co máte zrovna po ruce. Vykrájené dílky upečte, slepte malinovou marmeládou a jejich spodní část ponořte do tekuté čokolády na vaření. Aby cukroví mělo větší šmrnc, posypte ho ještě barevnými cukrovými vločkami.

Srdce na dlani

Rozválejte těsto na placku a vykrájejte z něj srdíčka. Jakmile se upečou a vychladnou, pusťte se hned do zdobení. Stačí, když dvě srdíčka spojíte zavařeninou nebo krémem k sobě a namočíte je do citronové polevy, kterou jste předtím obarvili trochou marmelády.

Experimentujte s marmeládami. K lineckému cukroví se nejvíce hodí kyselejší džemy, co zkusit citronový? Zdroj: Profimedia

Andělé s ořechovým krémem

Postup je podobný jako u předešlého cukroví. Jediný rozdíl je v tom, že oba díly andělů slepíte ořechovým krémem, který si připravíte velmi snadno. Do kastrolu dejte 12 polévkových lžic mléka. Přisypte 120 g nastrouhaných vlašských ořechů a vařte 3 – 5 minut, než je hustá. Jakmile zchladne, přidejte do ní 200 g másla, 150 g moučkového cukru a 3 polévkové lžíce rumu. Směs zpracujte šlehačem a můžete ji rovnou použít!

Jak ještě můžete ozvláštnit linecké cukroví

Část mouky do těsta nahraďte strouhanými ořechy.

Do těsta přidejte voňavé koření, například skořici, kardamon, citronovou kůru, mletý muškátový oříšek nebo mletý hřebíček.

Vyzoušejte různé druhy marmelád. K lineckému těstu se nejvíce hodí ty trochu nakyslé. Co třeba pomerančová, zázvorová nebo citronová?

Mimochodem, když přidáte do lineckého těsta trochu kakaa, máte dalšíd druh cukroví na světě! Tmavé linecké je stejně dobré jako to světlé. A s čokoládovou polevou chutná ještě lépe.

Přidejte do lineckého těsta trochu kakaa a hned získáte další druh cukroví. Zdroj: Profimedia

Zdroje: www.prozeny.cz, www.jitulciny-recepty.cz