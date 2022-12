Linecké cukroví podle Romana Pauluse: Fantastické a rozplývá se na jazyku

Na první pohled vypadá linecké cukroví jednoduše, vždyť jde jen o dvě sušenky slepené marmeládou! Ale kuchař Roman Paulus téhle klasice propůjčí osobitý šmrnc.

My Češi sladké milujeme! Ale ve volbě cukroví jsme konzervativní a vždycky sáhneme po klasice. Není proto divu, že mezi nejoblíbenější cukroví v naší kotlině patří perníčky. Hned v závěsu se umístily linecká kolečka a pracny. Čtvrtou „bramborovou příčku“ obsadily vanilkové rohlíčky a „pětici vyvolených“ uzavírají vosí úly. Které z těchto dobrot dáváte přednost vy?

Oblíbené mlsání císařovny Sissi

Pokud jste fanoušci lineckého cukroví, pak nejste sami. Tahle „vánoční klasika“ z rakouského městečka Linec je v Čechách velmi oblíbená, ale v samotném Linci jí neznají. Možná, že je to stejné jako s vídeňskou kávou, která se v našich šířkách běžně prodává v restauracích a kavárníách, zatímco Vídeňák o tomhle výdobytku jaktěživ neslyšel.

Pokud ale budete zkoumat vánoční nabídku cukráren v Linci, určitě narazíte na cukroví, které se jmenuje „Linzer Augen“, tedy linecké oči. Jde o dvě velká kolečka (často s vroubkovanými okraji) z křehkého těsta, které cukrář spojil marmeládou. Tuhle sladkost údajně milovala rakousko-uherská císařovna Sissi, proto není divu, že Rakušané nedají na tuhle sladkost ke kávě, dopustit.

Linecké sušenky by měly mít shodný tvar, aby při slepování k sobe hezky ladily. Zdroj: Profimedia

Linecké v česku, křehké v Rakousku

Pokud byste tedy v Rakousku hledali linecké cukroví, pak byste museli požadovat linecké oči. Stejně zapeklité je to i s lineckým těstem, které místní neznají. Tomu, čemu my říkáme linecké, oni nazývají křehkým těstem. Jak si můžete tuhle specialitu připravit u vás doma a vyčarovat si tak linecké (tedy české) cukroví?

Na tuhle otázku vám odpoví kuchař Roman Paulus v jeho videu:

Linecké cukroví podle Romana Pauluse

V robotu rozmíchejte 200 g změklého másla, 100 g moučkového cukru, 300 g hladké mouky, citronovou kůru z 1 bio citronu, špetku soli, 1 vanilkový cukr a 3 žloutky. Vzniklé těsto ještě propracujte rukama, zabalte do potravinové folie a nechte odležet v lednici.

Svrchní část koleček nejdříve pocukrujte a až pak přilepte. Marmeládový střed se bude hezky lesknout. Zdroj: Profimedia

Spousta lidí dělá tu chybu, že těsto tvaruje do koule. Podle kuchaře Romana Pauluse to není šťastné řešení, protože těsto nebude mít rovnoměrnou teplotu – na krajích bude zteplalé a ve středu zase tuhé. Proto mnohem lepší je linecké vytvarovat do „cihličky“, která se i při válení bude lépe zpracovávat.

Tvary lineckého curoví záleží na vašich formičkách a fantazii. Zdroj: Profimedia

Vykrajování, pečení, lepení

Druhý den těsto vyválejte na tenčí placku a vykrajujte různé ornamenty. U poloviny z nich vnitřek ještě vykrojte malým kolečkem nebo hvězdičkou, aby pak při slepování hezky vynikl marmeládový střed. Cukroví pečte dozlatova na 170 °C. Jakmile vychladne, můžete začít se slepováním.

Na linecké cukroví je vhodnější kyselejší typ zavařeniny, například malinová, rybízová nebo pomerančová marmeláda. Stejné tvary cukroví – jedno s vykrojeným středem a druhé plné – přilepte k sobě zavařeninou. Vánoční linecké nechte v chladu odležet, čím déle, tím bude chutnat lépe.

Extra tip

Svrchní část koleček nejdříve pocukrujte a až pak přilepte. Marmeládový střed se bude hezky lesknout.

Zdroje: www.novinky.cz, www.youtube.com